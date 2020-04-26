羅志祥周揚青分手│曾奪金鐘獎　愷樂大讚小豬：全宇宙最棒的老闆

羅志祥（小豬）與周揚青分手風波越鬧越大，事源周揚青爆分手原因是小豬在私生活十分混亂，直言他有一部撩妹手機。簡愷樂是事件主角之一，因為周揚青直指她和小豬有不正當關係。事隔數天愷樂終於在昨天（25日）深夜與周揚青和愛她的人道歉，默認與小豬有不正當的男女關係。雖然不知道周揚青接不接受這個道歉，但是有部份一眾網友覺得她完全不夠誠意，更說道歉便道歉，為什麼要加「~」，覺得她很輕挑。

另外，二人因為此事而形象「插水」，網友們湧入他們主持多年的綜藝節目《娛樂百分百》的fb專頁要求換人，對此電視台今早（26/4）終於回應：「《娛樂百分百》錄影、排播正常，下週主持人偉晉、邱鋒澤及陳零九進棚錄影，日前因疫情考量已錄了很多存檔，5月下旬是否開棚，尚未確定！」但沒有提及會否換人。

昨天愷樂在IG道歉。（IG：butterfly092288）

其實小豬和愷樂多年來合作無間，既是拍檔，又是老闆與下屬，他們更於2017年《第52屆電視金鐘獎》裏奪得「綜藝節目主持人獎」，記者重溫他倆當時的得獎感言，發現二人在台上忍不住哭出來，愷樂更顯得非常激動，除了感謝一眾支持她的人，亦不忘感謝老闆小豬：「沒有你，我今天不會站在這裡，謝謝你。你是全宇宙最棒的老闆。」但如今一切已成往事。

喊出嚟。（IG：butterfly092288）

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