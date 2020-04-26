鄭中基還人情為ViuTV拍劇做男主角　隔20年再同呢位一線花旦合作

近年ViuTV除了製作了《全民造星》系列打響名堂之外，製作劇集方面開始有聲有色，例如：《二月廿九》、《打天下》、《教束》、《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》等都在網路上引起不少話題。最近ViuTV再出手找來鄭中基（Ronald）擔正男主角拍電視劇，據知題材是溫情劇，而Ronald則飾演一名單親爸爸，劇名未定。

好耐冇睇Ronald拍劇啦。(IG：tinyeyes39）

近年Ronald主力在電影圈發展或者在忙巡迴演唱會，近期還「踩過界」做YouTuber。電視劇方面已經有18年沒有擔正主演，要說到對上一次擔正已經是劇集TVB劇《我要Fit一Fit》。而這次幫ViuTV拍劇，相信結緣是在上年劇集《仇老爺爺》他有份幫手客串其中一個角色。原本劇集在4月初開拍，可是由於疫情關係便宣布暫停拍攝，延遲到5月再開始拍攝。

好想睇Ronald快啲拍劇。（IG：tinyeyes39）

另外亦有傳是這次Ronald是為了還「人情債」給ViuTV，原因是ViuTV的煮食節目《辣伙頭》曾想與他洽談要他做主持，原本是答應，不過Ronald只有一個要求，就是希望要《美女廚房》的原班人馬主持方力申和梁漢文再合作，可是ViuTV不想與TVB模式相似，所以最終便由陶大宇和郭政鴻擔任主持，所以這次Ronald接下這劇集據知是為了還人情。

陶大宇與郭政鴻為ViuTV《辣伙頭》擔任主持，原本有Ronald做主持。（資料圖片）

另外女主角方面，早前有消息是指將由方皓玟擔正，但現在已改由張可頤擔任。Ronald與張可頤相隔20年再度合作，對上一套合作作品便是20年前的電視劇《緣份無邊界》。當年鄭中基雖然並非擔正，但他亦包辦了劇集的主題曲和插曲部份，經典歌曲《晴天陰天雨天》就是劇中其中一首插曲。至於鄭中基為ViuTV拍的劇集詳情，官方將於5月初正式公布。

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