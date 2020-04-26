【公子會】何超蓮揭前男友「拈花惹草」　網民指吳克群最大嫌疑

何超蓮曾高調地與大她12年的台灣男星吳克群拍拖4年，其後於2015年分手，後來於2019年承認與中國內地男演員竇驍拍拖。早前何超蓮受邀到《公子會》接受訪談，其中談及家庭之外，更聊到了自己的感情生活。不過言談之間她就爆了一個前男友的秘密，更指這個前男友：「做咗一樣唔尊重我嘅嘢。」不少網民聽完節目後，都猜測何超蓮口中所說的「負心漢」就是在她20歲時拍拖的前男朋友吳克群。

何超蓮受邀到《公子會》接受火火和森美的訪談。（《公子會》Facebook圖片）

節目開始時，主持人就問何超蓮關於家教的問題，她就表示，雖然小時候家教十分嚴，但媽媽對她卻十分寬鬆。「我阿媽覺得我橫掂都係要俾人呃，倒不如30歲前俾人呃晒佢咁。佢會得閒就提一兩句：『自己注意吓』咁。」她續說：「有一次佢發現有個人做咗一樣好唔尊重我嘅嘢，佢就煮咗成檯餸畀我，同我講：『阿妹，係咪發生咗唔好嘅嘢？』我嗰時真係好心痛，原來會影響到屋企人。」她又說，之後就醒覺了與那一任男朋友分手，其表示這一個人不止一次，而是接二連三地「不尊重」她。

何超蓮除了是豪門千金外，更十分活躍於娛樂圈。（IG@laurinda_ho）

主持人火火和森美就追問細節，何超蓮則回答：「我嗰時就傻，佢好識講嘢，會講到好有道理。好明顯佢主動做呢件事傷害我啦，佢解釋就係：『我唔係想傷害妳，而係呢一件事本身係合理，好多人都會咁做。妳冇接觸過唔識。』」這時候森美就舉例：「即係去香檳大廈，入親都要嫖妓咁解。」火火亦都十分驚訝，問：「咁就佢？」何超蓮直認：「係吖，我衰唔輸得，覺得：『唔係我咁樣你都會出去...』」森美補充：「拈花惹草？」何超蓮：「係啦，真係好傻。」

好多網民猜測訪問中說的「何超蓮前男友」就是台星吳克群。（IG圖片）

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