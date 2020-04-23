何超蓮留言撐指身同感受　微博回應周揚青：我也經歷過！

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥（小豬）與現年31歲的內地網紅周揚青 （Grace）相戀9年。今日（23日），Grace在微博發長文，稱她和小豬經已分手，她更寫了一封信給小豬，指男方曾不斷出軌︰「姑娘們，千萬別自信到認為自己是那個可以改變他的人，因為有的人，他渣，是天生的。（你真的太太太太太 X100 渣了！！！）」而這個消息亦火速登上了微博熱搜榜榜首。Grace獲無數網民支持，也有無數女生予以同情和安慰，連何超蓮也有留言：「你經歷的我也經歷過 我知道那有多痛 很佩服你的勇敢 加油我的胖胖。」

超蓮也分享自己有相同的經歷。（微博截圖）

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何超蓮曾跟台灣歌手吳克群拍拖，但戀情維持四年便宣布分開，之後何超蓮曾跟霍啟山和方力申傳緋聞。(VCG)

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「但你現在收穫了幸福呀[心]我以後一定也會的哈哈」，周揚青回應說。現時28歲的何家千金緋聞不多，現任的男友是內地演員竇驍。超蓮與竇驍愛的高調，之前還不只一次過社交網站放閃，早前亦頻頻被傳媒拍到與男友竇驍十字緊扣外遊。但其實與竇驍公開認愛之前，超蓮也曾公開承認過的只有台灣歌手吳克群，當時也算是高調，在相戀之前超蓮曾經去深圳看吳克群的個唱，拍拖之後也是個「跟得女友」。不過二人在2015分手，超蓮也曾在微博寫下過「我答應自己，這是我最後一次為你流淚。我不會記恨，我要往前走，不會再執着一切真真假假，最重要的是我會永遠記住分開的那一刻你給我留下的最後印象，可以讓我提醒自己不能再這麼傻，也許有一天我會謝謝你，謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些！」在分手後，超蓮的戀情也變得撲朔迷離，曾經被傳與香江集團的太子爺劉根森相戀、霍啟山和方力申等等。