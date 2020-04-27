【慾罷不能】節目後竟戀上Bryce　Nicole坦言：節目完全改變了我

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）邀請了10位約炮高手參加，如果在面對無數誘惑都能夠「禁慾」一個月的話，就能夠捧走10萬美元獎金（約77萬港元）。節目有大量情慾及調情畫面，加上劇情刺激過坐過山車，上架10日便佔據Netflix點播排行榜首位。繼參賽者Francesca和Harry宣布拍拖後，原來節目中的Nicole和Bryce都成為情侶，令不少觀眾感意外。

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在節目中，Nicole比起Francesca和Chloe沒那麼起眼，亦沒有犯規。而中途加入的Bryce就原本對Nicole的好姊妹Chloe感興趣，可惜最後兩人都沒有發展出精神和肉體關係。根據外國傳媒報道，大纜都扯唔埋的兩人在拍攝完畢後在重聚活動上互生情愫。雖然Nicole居住在愛爾蘭，而Bryce生活在加州，但兩人的感情似乎很穩定，亦會不時探望對方。Nicole透露在參加節目前根本沒有想過要認真投入一段感情，但經過不同的工作坊，還有看到其他參賽者的經歷，很想嘗試一下：「節目令完全改變了我，現在的我很想專注在對方的性格，還有很想對方願意向我許下承諾。」

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