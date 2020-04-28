【新冠肺炎】《流行大百科》解構封關利弊　蓋茨指抗疫不能靠世衛

新型冠狀肺炎（COVID-19）在本港疫情有緩和跡象，亦連續兩日零確診，不過世界各地的確診和死亡人數仍然有增無減。在Netflix上架，由Vox製作的紀錄片式資訊節目系列《流行大百科》（Explained），就特別製作了新冠肺炎的特輯，讓廣大民眾深入了解這個病毒，非常適合一家大細齊觀看。

《流行大百科》（Explained）特別製作了關於新冠肺炎的特輯。（影片截圖）

病毒是地球最早存在的生物之一，而新型冠狀病毒一進入體內，病毒就會像鑰匙般，鎖着人類細胞外的蛋白質。當病毒突破人類細胞，病毒就會大量複製受感染的細胞。直至現時為止，人類暫時還未清楚了解病毒的真正源頭，在不同的病人身上更發現不同的病徵。疾病生態學家Dr. Peter Daszak在節目中引述推算數據指，全球每年有五種新疾病，而且速度正在迅速增長，另外在野生動物身上就有160萬種未知病毒，每一種均有可能傳播到人類身上。而資深記者Maryn Mckenna就直言，大自然是終極「生化恐怖份子」，就好似禽流感、豬流感、SARS、中東呼吸綜合症、伊波拉等疫症，包括新冠肺炎。

其實Bill Gates去年5月已經「預言」過。（影片截圖）

世界各地的元首在決定封關前，都對新冠肺炎毫不重視，更認為是敵人要對付國家的手段，但其實有很多傳染病學的學者一早就知道這種大流行遲早會來。其實《流行大百科》早在新冠肺炎爆發前，早就訪問了好幾位專業人士講解隨時發生的全球大流行。而致力投資發展醫療的蓋茨（Bill Gates）更於去年5月受訪時直言，大流行病是人類的最大風險，以西班牙流感為例，死亡數字甚至追過世界大戰。如果發生在現今社會的話，經濟會停擺，而人類將會付出極大代價。1年前蓋茨已經預言成真，油價預期下跌，世界各地的運動比賽都會停辦，任何國家都逃不過大流行帶來的問題。

有專家指出，太致命的病毒傳播能力就愈低，而比起SARS，新型冠狀病毒的死亡率相對地低，故傳播能力非常強。相信不少民眾都因留在家中隔離而感到厭倦，但如果要抗疫成功的話，就一定要進行圍堵政策，直至研發出疫苗。節目還表示如果當時疫情在中國爆發時，若中國能早3星期開始圍堵政策，感染人數能減低9成。另外，去年蓋茨談及到世界衛生組織原本應該領導全球應對大流行病，但其實世衛只是個依賴自願捐助的小機構，所以他們沒有待命的醫療團隊，亦沒有研發疫苗的預算，最後各國只能向其他醫療機構求助。