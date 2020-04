【新冠肺炎】《時代雜誌》精選十套電影　教你學習如何面對獨處

新型冠狀肺炎(COVID-19)疫情持續惡化,並演變成全球大流行,世界各地的政府都勸喻民眾家居隔離,以減少聚會來減低疫情傳播機會。不過在足不出戶兼零社交的情況下,難免會感到抑鬱。為了鼓勵大家繼續保持社交距離,《時代雜誌》(TIME)日前推出了主題為「Practicing Social Distancing」(練習保持社交距離)的十套推介電影,好讓大家練習如何跟自己獨處及安撫大家的心靈。

《狂野行》(Wild,2014)

電影改編自美國女作家Cheryl Strayed創作的回憶錄《Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail》,並由麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)及Laura Dern主演。劇情主要講述主角Cheryl(Reese Witherspoon飾)在遭遇母親去世及婚姻破裂後,獨自踏上太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail)長達1100英里的遠足之旅,是一個治癒心靈的冒險故事。

《觸不到的她》(Her,2013)

電影由「小丑」華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演,主要講述孤單、內向且悲觀的主角Theodore與擬人化女聲人工智能虛擬助手Samantha之間的戀情。這套個人風格非常強烈的愛情科幻小品道出了現代人的空虛寂寞,同時探討了純精神的愛情是否真的存在。《Her》在爛番茄奪得95%的超高分數,被選為2013年紐約影展的閉幕電影,更在在第86屆奧斯卡獲得五項提名,並贏得最佳原創劇本,相信大家在欣賞華堅馮力士的精湛演技之外,亦能感受到一份安慰。

《劫後重生》(Cast Away,2000)

電影由確診新冠肺炎的影帝湯漢斯(Tom Hanks)主演,劇情主要講述聯邦快遞公司一名員工Chuck(Tom Hanks飾)在南太平洋上空遇難墜機,並流落荒島,故事跟Daniel Defoe所撰寫的經典歷險小說《魯賓遜漂流記》十分相似。在流落荒島期間,Chuck曾試過自殺,但最終都靠着無比求生意志活過來,而當中最為人熟悉的,一定是Chuck的「好友」排球Wilson。在疫情及自我隔離期間看這部經典電影,一定別有一番滋味。

《127小時》(127 Hours,2010)

電影改編自美國登山家Aron Ralston的自傳《Between a Rock and a Hard Place》,主要講述Aron於2003年在猶他州攀登大峽谷時遇上意外,其右手前臂被巨石壓住而動彈不得,並自行將手砍掉才能脫險的勵志故事。《127小時》由James Franco主演,並在第83屆奧斯卡金像獎獲得6個提名,包括最佳影片、最佳男主角、最佳改編劇本等。

《引力邊緣》(Gravity,2013)

太空災難電影《Gravity》由佐治古尼(George Clooney)和珊迪娜布洛(Sandra Bullock)主演,《羅馬》導演Alfonso Cuarón執導。整套電影非常安靜,幾乎整套電影都是兩位主角在太空漂浮的畫面,但劇情意外地緊湊,令觀眾完全感受到那種絕望和孤獨的痛苦,加上佐治古尼跟珊迪娜布洛的精湛演技,成功獲得超好口碑。電影在不同頒獎典禮贏得多個獎項,包括球獎最佳導演、第86屆奧斯卡金像獎最佳導演、最佳攝影、最佳剪輯、最佳視覺效果等大獎。

