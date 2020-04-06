【新冠肺炎】《時代雜誌》精選十套電影　教你學習如何面對獨處

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，並演變成全球大流行，世界各地的政府都勸喻民眾家居隔離，以減少聚會來減低疫情傳播機會。不過在足不出戶兼零社交的情況下，難免會感到抑鬱。為了鼓勵大家繼續保持社交距離，《時代雜誌》（TIME）日前推出了主題為「Practicing Social Distancing」（練習保持社交距離）的十套推介電影，好讓大家練習如何跟自己獨處及安撫大家的心靈。

《狂野行》（Wild，2014）

電影改編自美國女作家Cheryl Strayed創作的回憶錄《Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail》，並由麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）及Laura Dern主演。劇情主要講述主角Cheryl（Reese Witherspoon飾）在遭遇母親去世及婚姻破裂後，獨自踏上太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）長達1100英里的遠足之旅，是一個治癒心靈的冒險故事。

《觸不到的她》（Her，2013）

電影由「小丑」華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演，主要講述孤單、內向且悲觀的主角Theodore與擬人化女聲人工智能虛擬助手Samantha之間的戀情。這套個人風格非常強烈的愛情科幻小品道出了現代人的空虛寂寞，同時探討了純精神的愛情是否真的存在。《Her》在爛番茄奪得95%的超高分數，被選為2013年紐約影展的閉幕電影，更在在第86屆奧斯卡獲得五項提名，並贏得最佳原創劇本，相信大家在欣賞華堅馮力士的精湛演技之外，亦能感受到一份安慰。

《劫後重生》（Cast Away，2000）

電影由確診新冠肺炎的影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演，劇情主要講述聯邦快遞公司一名員工Chuck（Tom Hanks飾）在南太平洋上空遇難墜機，並流落荒島，故事跟Daniel Defoe所撰寫的經典歷險小說《魯賓遜漂流記》十分相似。在流落荒島期間，Chuck曾試過自殺，但最終都靠着無比求生意志活過來，而當中最為人熟悉的，一定是Chuck的「好友」排球Wilson。在疫情及自我隔離期間看這部經典電影，一定別有一番滋味。

《127小時》（127 Hours，2010）

電影改編自美國登山家Aron Ralston的自傳《Between a Rock and a Hard Place》，主要講述Aron於2003年在猶他州攀登大峽谷時遇上意外，其右手前臂被巨石壓住而動彈不得，並自行將手砍掉才能脫險的勵志故事。《127小時》由James Franco主演，並在第83屆奧斯卡金像獎獲得6個提名，包括最佳影片、最佳男主角、最佳改編劇本等。

《引力邊緣》（Gravity，2013）

太空災難電影《Gravity》由佐治古尼（George Clooney）和珊迪娜布洛（Sandra Bullock）主演，《羅馬》導演Alfonso Cuarón執導。整套電影非常安靜，幾乎整套電影都是兩位主角在太空漂浮的畫面，但劇情意外地緊湊，令觀眾完全感受到那種絕望和孤獨的痛苦，加上佐治古尼跟珊迪娜布洛的精湛演技，成功獲得超好口碑。電影在不同頒獎典禮贏得多個獎項，包括球獎最佳導演、第86屆奧斯卡金像獎最佳導演、最佳攝影、最佳剪輯、最佳視覺效果等大獎。

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