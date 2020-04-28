【長歌行】吳磊轉發與迪麗熱巴拖手追逐短片　樂見與女方組CP？

內地花旦迪麗熱巴去年全年沒有影視作品推出，今年卻忙個不停，與黃景瑜合作的劇集《愛情高級定制》剛於早前煞科，現在又同20歲男星吳磊拍攝古裝劇《長歌行》，改編自夏達的同名漫畫，講述唐朝武德年間，公主李長歌（迪麗熱巴飾）突遭橫禍，流落民間，親歷亂世後最終放下個人恩怨，實現民族大融合的故事。

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熱巴同吳磊都是人氣極高的藝人，劇集自然備受矚目。今日（28日）有網友爆出拍攝花絮，片中的熱巴頭戴斗笠，薄紗遮面，頗有俠女風範，只見吳磊拉著她的手一路狂奔，兩人正在拍攝被追逐戲份，之後熱巴還差點摔倒，吳磊即刻停下扶穩熱巴，非常紳士。

點擊下圖睇花絮畫面：

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然而，有網友發現吳磊在微博轉發了這條的CP短片，並配文道：「哇好暖，磕了這對CP。（「磕了」指CP粉看見自己喜歡的明星CP互動時，表達自己的喜悅心情）」

有網友發現吳磊的微博轉發了該短片並評價。（微博@八組情報社）

毫無疑問，吳磊此舉立即引起網友熱議，但大家一致認為這條微博是被盜號所致，紛紛做出解釋。而吳磊工作室也在第一時間發表聲明，表示該帳號被不明用戶頻繁登錄，利用其評論並發布微博，是別有用心之人的惡意操作，並對吳磊的私隱進行維權。

吳磊微博被盜用，因而造成轉發CP短片的誤會。（微博@吳磊工作室）