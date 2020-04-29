【慾罷不能】得一Pair參賽者走到最後　其中三人竟然仲係單身？

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）上架不足兩星期就掀起全球熱話，在誘惑與激情過後，相信大家最想知道的，必定是一眾參賽者現時的感情狀況。當中有兩位參賽者宣布結婚，但同時卻有人分手收場，後續令大家意想不到！

節目播出兩星期就獲得廣大觀眾關注。（Netflix圖片）

「禁慾」一個月及參賽者連環犯規後，人氣女王Francesca和Harry、Rhonda和Sharron就以情侶身份離開節目。其實節目在去年已經拍攝完畢，一年後，一眾參賽者的最新情況，已經跟參加節目前有很大分別。日前Francesca和Harry在各自的Instagram宣布兩人已經拍拖一年，雖然兩人分別居住在加拿大及澳洲，但仍無損他們的感情。Francesca上載了海量前往澳洲探望男友的甜蜜片段，更大晒手次刺上愛的閃電紋身及開設了YouTube頻道，並在視頻宣布結婚，獲大批網民送上祝福。

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除了Francesca和Harry之外，Nicole現正跟Bryce熱戀中，令不少觀眾感意外。原本大纜都扯唔埋的兩人在拍攝完畢後在重聚活動上互生情愫，雖然Nicole居住在愛爾蘭，而Bryce生活在加州，但兩人的感情似乎很穩定，亦會不時探望對方。Nicole透露在參加節目後令自己對愛情有了不同的看法：「節目令完全改變了我，現在的我很想專注在對方的性格，還有很想對方願意向我許下承諾。」

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不過在節目中段已認定雙方為伴侶的Sharron和Rhonda，竟然在拍拖數月後因遙距戀愛而分開。兩人在節目中非常甜蜜，Rhonda更將Sharron介紹給兒子認識，不少觀眾都看好兩人，故對於兩人分手網民都大感驚訝。不過有眼利的網民表示，在另一位參賽者Kelz的Instagram中發現他跟Rhonda一同出海的照片，相信兩人正在約會中。

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David、Matthew、Chloe仍未「脫單」

不過還有三位參賽者現在還是單身，分別是David、Matthew和Chloe。David在節目中跟新加入的Lydia互相吸引，但拍攝完畢後似乎沒有下文，單身的David其實在參與節目前因曾入選英格蘭欖球U16代表隊而為人熟悉，拍攝節目後他成立了私人健身公司，並致力推廣健身和營養學。另外Chloe和Matthew都專注在模特兒工作上，沒閒暇拍拖，但三人接受訪問時都表示對於愛情方面有很大覺悟，更不會像過往不停約炮，並開始認真建立人與人之間的關係。