2020年4月30日，是姜濤的21歲生日，也是繼《一號種籽》、《亞特蘭提斯》和《一天多一點》後，第四首個人單曲《蒙着嘴說愛你》的派台日子。作為記者，也作為聽眾，我覺得這首歌是他眾多單飛歌曲當中，無論悅耳度和歌唱技巧，都是整體質素最好的一首。 由得到《全民造星》總冠軍後旋即以男子組合MIRROR的名義出道，過去一年半，「姜B」向來都是團隊中的人氣擔當和媒體焦點，每逢他出席活動，例必吸引數百名粉絲撐場，鎂光燈閃個不停，尖叫聲響之不絕，萬人迷當之無愧。 奈何入行以來，撇開極帥外表和非凡的舞台魅力不說，姜濤的歌藝總是令人有點尷尬，近來最明顯的例子，是元旦日那夜，他和謝安琪於「2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」上合唱《我們的基因》的錄影片段直播出街後，網上針對他歌藝欠佳的討論可不算少，甚至有人不客氣的說：破壞了原曲神髓！ 姜濤自己知否有這個問題，就成為新一集《講畀大東廳》的重點內容。姜濤直言：「作為一個Artist，你要冇得抗拒呢啲批評，只有接受！」有趣是，他竟然夠膽在Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）和經理人花姐面前承認：「前期（初入行）老實講，我係有啲屬於比較『揸流灘』！」 這三個字如此坦白的說出來，在場所有人都給嚇了一嚇，花姐更難掩震撼感覺，哭笑不得，連番「擊掌讚嘆」的說：「好好呀，呢個Artist！」為何「姜B」會這樣想？他怎樣擺脫這種想法，努力前進？另外兩位兄弟又怎樣面對外界批評？訪問期間亦無意中揭開花姐曾被MIRROR擁躉攻擊的經歷，她的情緒因而跌至谷底：「直頭被人鬧到，我個仔都因為咁而唔開心！」究竟當時發生甚麼事？ 撰文、主持：游大東 短片：詹郭敏、陳嘉杰、陳錦超 剪接：呂榮棟 攝影：陳順禎

姜濤在台上魅力四射，才剛剛踏入21歲，前途無可限量，不過原來他至今仍未習慣藝人身份，今次錄影訪問期間，也感到他的不自在。姜濤解釋：「以前當我好認真答問題嘅時候，佢哋會成日覺得我懶Chok！我就覺得，死啦，如果我真係好認真咁答問題，我會好驚大家誤會，覺得我好巴閉，但好多時候我真係諗緊嘢。」花姐追問：「大東就係問你點解（入行）一年後，人人都（表現得）咁舒服，但你仲係咁樣！」姜濤說：「因為我真係好唔慣！」花姐有點沒好氣的說：「咁你幾時先慣？」姜濤再答：「我會再努力去克服！」（陳順禎攝）

老實講，除了舞技尚要努力改善之外，陳卓賢（Ian）入行一年半以來算是有非常不俗的起步，樣貌俊俏、歌藝了得，先後推出三首單飛歌曲，更飛去日本拍攝MV，然後在ViuTV新劇《男排女將》擔正，不過原來有些人眼中，這樣的發展速度原來是不應該的，所以他曾經連續個幾月收到私信給狠罵，我問他是否頂得順這種壓力，他老實回答：「都唔會特別鍾意（他是「花姐契仔」），但人哋鍾意點講係人哋嘅事！」他說，MIRROR每位成員的工作都由公司安排，如今他先完成了，並不代表其他兄弟沒有份，希望支持者理解。（陳順禎攝）

姜濤初入行太貪玩 花姐眾人面前訓斥

「我認呀！做咩唔認？！」姜濤說。

他驚訝我們的驚訝，所以嘗試繼續解釋，但這句話比他自認「初入行時比較『揸流灘』」來得更震撼。其實只要細心聆聽，就會明白這位萬人迷口中所說的「揸流灘」並非單純指歌唱造詣，而是一種作為全職藝人的專業態度。說穿了，才第二年踏入「二字頭」的姜濤，只是犯了年輕人最常見的毛病 ── 貪玩。

時間回到2018年9月，當時仍然是首屆《全民造星》的比賽階段，ViuTV攝製隊於邵氏影城錄影廠外訪問姜濤和Anson Lo。在這段名為〈姜SON CP：純純的愛〉的節目特別宣傳短片裏，他倆已大方承認彼此是「密友」，更在鏡頭前即席示範「信任的遊戲」（即互唧：先互相抱緊，再看看何時會忍不住向對方搔癢）。

順理成章，及至MIRROR成團後，姜濤與Anson Lo總是人前人後有影皆雙，年輕人貪玩實屬正常，但如果工作期間也是如此，難免令人覺得「玩愴個心」。身為經理人的花姐看在眼裏，覺得有必要出聲提醒，姜濤憶述：「記得有次Rehearsal，花姐當住全部人面前只係鬧我同阿Lo，最初心諗點解要咁做，後來佢就解釋，話因為我係上屆《全民造星》嘅冠軍，唔想畀人覺得旁邊嘅人做到100分，但你就只係做到70、80分。」這次花姐的教誨猶如當頭棒喝，所以自此姜濤都認真面對工作，那怕是乍看可以輕輕鬆鬆的活動綵排。

入行轉眼一年半，我問Anson Lo會否覺得最藝人很辛苦，他搖搖頭說沒有。「唔係辛苦，但係好難，因為我哋而家做藝人，唔淨係齋唱歌同跳舞，又要演戲，但跳舞之外，唱歌同做戲我都係未接受過專業訓練，而家一下子要喺呢三方面都要做得好，又要顧埋講嘢（說話技巧），真係好多壓力飛埋嚟。」（陳順禎攝）

花姐努力為12位「親生仔」開展演藝事業，希望他們能夠在行內發展順利，沒料到自己的努力，竟然會被部份MIRROR的支持者視為「偏心」，她面對的負面評語不會比身旁的「契仔」來得少。花姐說：「試過有人鬧我：『你攬住契仔一齊去死啦！』嗰陣時我個人嘅情緒Drop到死，我又擔心Ian，因為佢係無辜，我甚至畀人鬧到，就連我個仔都為咗我唔開心。」（陳順禎攝）

花姐曾下令不准「姜SON」黐埋一齊

被花姐鬧的還有Anson Lo，他說自己也有責任。「我諗係2019年年頭，我同姜濤係玩得好勁，即係出Event嘅時候，可能大家都企晒喺度畀記者影相，但我同佢硬係唔知點解企唔定，花姐成日都會睇Fans拍嘅Fancam（粉絲拍的短片，又稱「飯拍」，多數只拍團隊其中一位成員），就俾佢睇到，我哋兩個成日唔知喺度做咩，佢就覺得咁樣好唔認真。」為凸顯問題的嚴重程度，花姐才要使出「大庭廣眾鬧仔」這個絕招，之後更一度發出「禁令」，姜濤和Anson Lo在任何場合不可以「孖公仔」般現身。

畢竟娛樂圈是集體運作，看重門面工夫，一些細微的事情，經過不同人的演繹，就會由尋常不過的評語，變成帶刺的是非八卦，花姐此舉不外乎為這班「親生仔」打「防疫針」：「佢哋真係跳唱嘅時候，佢哋係好認真，但一有空檔就好似有過度活躍症咁樣，喺度郁呀、玩呀，外人睇到，就會覺得你哋唔認真，有時佢哋會覺得，到正式跳唱時認真咪得囉，但佢哋唔明白嘅係，綵排唔係只係得佢哋有份，其他部門嘅工作人員都同緊佢哋一齊綵排，佢哋嗰陣時唔係好明呢個道理。」

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對於自己的支持者認為花姐偏心Ian，姜濤說：「希望大家相信我哋呢個團隊，因為既然我哋決定去做男團，仲要係做12個，我哋都係同大家一樣，一直喺度學習，我哋都有好多不足嘅地方，我哋會努力改善。」（陳順禎攝）

有實力才能走得更遠 花姐：只係賣樣搞唔掂！

另一個迫使花姐如斯嚴厲的原因，是因為不希望自己一手湊仔的「親生仔」只能賣樣。「我成日覺得，只係賣樣係搞唔掂，雖然佢哋而家都係行偶像派，好多Fans都讚佢哋三個好靚仔，但我希望大家將來唔係因為只係靚仔先鍾意佢哋。有時同朋友傾偈，一講到姜濤就會話：『佢幾好呀，幾有型，不過呢啲最多都係玩一兩年！』跟住我個心就會悒一悒，可唔可以唔好喺我面前講呢啲嘢呢？其實佢都好努力咁喺度行緊，點解要咁講呢？」

經過一段時間「特訓」，姜濤與Anson Lo的工作大有態度，接下來要認真面對的，就是提升歌藝。對此，我毫不客氣的問「姜B」：其實你有冇諗過苦練唱功，令觀眾覺得睇你嘅演出係一種享受？面對這條辛辣問題，他沒有思考太多，點頭承認自己演唱能力有明顯不足，並指出現階段主要集中改善咬字，「我係知道有呢個問題，以前我係好少聽本地歌曲，所以而家要做香港歌手唱廣東歌，每次錄歌，大家都會覺得我把聲好入（低沉），啲咬字又好唔正。」這一點，聽過新歌《蒙着嘴說愛你》就會聽到出姜濤下過苦功，他笑言老師教落，要持續改變說話方式，「佢話平時講嘢，要用你最唔慣嘅方式去講，譬如聽起上嚟好似好惡嘅嗰把聲，其實就係最正常。」花姐補充說，現時姜濤逐漸習慣講說話時的速度，嘗試逐個字清晰地說出來。

扭蛋，出了。寫真集，出了。何時才有MIRROR的大碟推出？花姐說：「出碟對歌手嚟講係一件好重要嘅事，我哋都好想快啲，但不停喺度延期，我成日都叫佢哋快啲執好啲歌，我哋本身都有啲小組嘅歌，有啲人話要自己作，但催咗佢哋成年，都未交到歌，如果唔得，就要再延後，但期間我哋點樣都會出啲新歌嘅。」（陳順禎攝）

單飛出歌缺點冇得避 Anson Lo認壓力大

講到提升唱功，Anson Lo面對的壓力也不少。他說初出道的時候，經常被人批評唱功差，包括花姐，對方忍不住說出心底話：「諗番你初初唱歌嘅時候又真係幾嚇人嘅！」Anson Lo入行前從沒有接受歌唱訓練，所以自己知自己事：鼻音太重、中氣不足，都是其「死穴」，所以過去一年他密集式跟老師學唱歌，「其實Keep住呢一年都有練歌，但近來好難抽時間，因為我哋拍緊（新劇）《男排女將》，我哋收得工，唱歌老師好多時都一樣收咗工冇得練，所以而家一有Day off，第一個Priority一定係學唱歌。」沒得上堂，就索性改在家中練習，Anson Lo指，如果拍劇有得早收工，都會趁空檔練歌，就算明知聲浪擾人也得堅持，「會同阿爸阿媽講聲唔好意思！」

如此緊張自己有沒有進步，只因Anson Lo現時經已有單飛作品，《一所懸命》於今年2月29日派台，他明白再也不能要別人遷就自己。「平時MIRROR唱嘅歌，都係每個人唱一兩句，如果監製覺得呢句你唱得唔好，可以將你調去一個舒服啲嘅Range，咁就可以過到骨，但而家單飛，成首都係你唱晒，有啲高音、難唱一啲嘅位，你係冇得避，冇得叫另一個人幫你唱，加上《全民造星II》之後，好多人都讚我唱歌好咗好多，咁你啲Solo係唔係會唱得更加好呢？呢個壓力好重，如果令大家失望點算呢？」

游大東主持的節目《講畀大東廳》，每次都會訪問演藝界不同嘉賓，第四集的嘉賓，繼續是人氣男團MIRROR三位成員：Ian、Anson Lo、姜濤以及他們的經理人花姐。訪問在ViuTV總部進行，錄影時間長達一個多小時，談得相當深入，有很多內容細節都是他們以往甚少提及的。（陳順禎攝）

花姐偏心「契仔」惹抨擊？ Ian：試過日日都被人鬧！

相比兩位隊友，Ian面對的壓力應該最細，始終由參賽開始，他已被視為「唱家班」，過去兩首派台歌 ── 《另一個諾貝爾》和《正式開始》於市場上都獲得不俗迴響，後者更奪得商業電台「903專業推介」冠軍歌，而他又有份在ViuTV新劇《男排女將》擔正做其中一位男主角，看似能夠以最快速度成為「聲色藝俱全的藝人」，但正因為「走得太快」，反而招來抨擊，不是一般觀眾，而是「自己人」── MIRROR的支持者，「死罪」是因為「被偏心」！

作為「花姐契仔」的Ian直言：「我諗好多時候，主要都係集中攻擊我，因為我會收到好多PM。舊年試過連續個幾月，日日都被人鬧，啲說話全部都係好難聽，包埋粗口！」其實不只Ian，就連花姐也是被罵的目標，她說：「試過有人鬧我：『你攬住契仔一齊去死啦！』嗰陣時我個人嘅情緒Drop到死，我又擔心Ian，因為佢係無辜，我甚至畀人鬧到，就連我個仔都為咗我唔開心。」細問之下，原來一切都跟姜濤有關，到底箇中的來龍去脈是甚麼？姜濤對此又怎樣回應？就要留意今集《講畀大東廳》。

《講畀大東廳》每次都會訪問演藝界不同嘉賓，下一集會播出「金像獎特別篇」，邀請憑港產電影《金都》入圍「第39屆香港電影金像獎」最佳男主角提名的朱栢康（朱康），與他的哥哥朱栢謙（朱謙）坐定定圍埋傾，講講自己會以甚麼心情迎接5月6日大會公布賽果，以及當初知道戲中女主角是鄧麗欣（Stephy）的時候有何感受。

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