因為ViuTV選秀節目《全民造星》而衍生出來的12人男子組合MIRROR，轉眼間已成團接近一年半，由首支派台歌《一秒間》，去到紀念成軍一周年的單曲《Reflection》，無論台風和歌藝都有很大進步。 縱觀出道至今，曝光率之高、工作量之多，堪稱「逆市奇葩」，不少觀眾和「鏡粉」都視他們為本地歌影視界的新希望，有此成績，身兼節目監製和經理人的「花姐」黃慧君居功至偉。 鏡頭前後，MIRROR與「花姐」從來都是「命運共同體」，有講有笑關係融洽，勢估不到去年年中，他們彼此之間的關係竟然跌至冰點。隊中三位成員，包括姜濤、Ian（陳卓賢）與Anson Lo（盧瀚霆）在游大東主持的節目《講畀大東廳》裏承認，出道大半年後已漸漸對工作失去熱情，參加《全民造星》時那種發自內心的衝勁幾近消失。 在台上「愈跳愈Hea」，表演當交差，「花姐」當然覺得不妥，愛之深責之切，雖已屢次提點，黑面次數愈見頻密，奈何12子沒有反省，終於有次在他們演出後按捺不住「火山爆發」：「嗰次真係最嬲，我嬲到Quit（WhatsApp）Group！」到底當時發生甚麼事？MIRROR如何收科？不過身為團隊焦點的姜濤，竟然出言勸告這位經理人：「佢有時候啲脾氣係會上咗嚟，但做經理人要理智啲！」 嘩嘩嘩，「姜B」如此大膽，「花姐」會否忍不住，於鏡頭前鬧爆這位「親生仔」？ 撰文、主持：游大東 短片：詹郭敏、陳嘉杰、陳錦超 剪接：呂榮棟 攝影：陳順禎

（陳順禎攝）

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出道未幾已失去熱誠 《Reflection》重燃鬥志

這是第三次跟MIRROR做專訪，訪問於傍晚開始在ViuTV總部進行，在此前數小時，九龍塘廣播道傳來一則喜訊：《Reflection》榮登商業電台「903專業推介」的冠軍歌，成為MIRROR由2018年11月出道至今，眾多派台作品中成績最好的一首。Anson Lo坦言從沒想過：「大家成日都話，要攞到呢個位置其實好難，同埋Fans好鍾意呢隻歌，所以好開心！」奪冠當然不易，獲得粉絲認同更難，但能夠見證自己和隊友重拾熱情和衝勁才最值得高興。Anson Lo續說：「我覺得呢隻歌係我哋（出道以來）跳得最勁，同埋最整齊嘅一次，我覺得今次呢隻舞，係最能夠Show到嗰種力量出嚟。」

難道MIRROR全體12人一直以來都自覺台上跳舞不整齊？Anson Lo笑着解釋：「唔係唔整齊，係唔夠整齊！因為由一開始出道到而家，有好多批評都係話我哋啲Live（現場表演）成日都好唔整齊，好似冇咗之前參加《全民造星》嘅嗰團火，所以《Reflection》推出之後，我哋有番呢團火，我自己係有呢種感覺。」萬事皆有因，談到舞台上何以成員之間的舞步和動作不一致，Anson Lo直接承認：「可能係滑咗牙，可能《ASAP》嗰段時間，我哋係咁出Show出Show，我哋係咁跳係咁跳，反而冇好似之前（初出道）咁，係咁不停練習，於是愈跳落去，就愈來愈多細位開始走樣。」

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（陳順禎攝）

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《ASAP》愈跳愈Hea 與花姐關係一度跌至冰點

《ASAP》派台的時間為2019年1月，當時MIRROR才剛剛出道兩個月左右，一班廿幾卅歲的後生仔，竟然如此快速地失去表演的衝勁和熱誠，實在令人驚訝，而對於當初親手撮合成團的經理人「花姐」來說，這個狀況更是令人氣憤，「我曾經真係因為咁而嬲咗佢哋，直頭係嬲到Quit（WhatsApp）Group！我話：『你哋鍾意聽就聽，唔鍾意就罷就，而家都未入返Group！」乍聽問題相當嚴重，但冰封三尺非一日之寒。

話說有次MIRROR要在ViuTV一個節目中跳唱《ASAP》，節目監製踫巧是「花姐」，「我好重視呢個Show，而MIRROR只係需要跳《ASAP》，我就覺得點解去到而家，已經都成半年，都仲係跳得咁唔整齊，跟住叫佢哋『Mark舞』（練舞）又求求其其，好似佢哋覺得：『得啦，我做到喇，我好熟喇！』之後我就好嬲，點解你哋唔知道自己嘅問題喺邊？」「花姐」指出，當時幾乎每次MIRROR出騷，她都會發脾氣，直至去年他們重返《造星II》賽事，才逐漸告別這種「低迷」狀態。

（陳順禎攝）

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爭勝心不再 「花姐」火山爆發後危機感浮現

現在回想「極速滑牙」原因，姜濤認為當時由《全民造星》冠軍變成樂壇新人，表演不再是為了爭勝，而是為了工作，心態上未能完全適應。「當時我哋入行冇幾耐，可能好多以前我哋熱愛嘅事，變成一種工作，變成例行公事，即係好似唔再好專心咁樣去為一個表演Prepare好多嘢，記得我哋參加《造星》嘅時候，每次表演，就算我哋唱錯一粒字，我都會後悔好耐，但去到《ASAP》嗰段時間，好似每個Event都係做同樣嘅嘢，就算做錯都唔緊要，因為下面都會有Fans喺度歡呼，覺得會有下次機會，唔會有一種感覺，覺得呢次係最後一次上台演出。」

直至那次「花姐」發了一場很大的脾氣，姜濤才強烈意識到有一種危機感出現，當時他們之間的關係已頗惡劣，12子癿得必須正視和解決，「最驚嘅係，花姐去到後來已經唔再出聲，好似唔再睬我哋，經過呢件事之後，我哋真係開一次會，因為大家都好清楚意識到個問題。」在訪問期間一直「保持安靜」的Ian說，自己性格相當執着，所以由出道第一天起，他對自己的演出從來都很有要求，「去到而家每次上台表演，如果有少少瑕疵，我都會好唔開心，但身邊人未必Feel到，所以唔覺得自己有『滑牙』，唔會話有『交功課』心態，純粹跳完落嚟收工。」

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不過自己這樣想，未必代表別人也如此，Ian也承認，由於自己並非跳舞出身，所以會容易令人誤會自己演出時未盡全力，「我之前跳《ASAP》，明明已經好用力咁跳，跳到好攰，但之後睇番個MV，先發現對比側邊嘅隊友好似好『渣流灘』、『好Hea』咁樣，後來就知道可能係手嘅（擺位）角度同埋（伸展）幅度出問題。」在旁的「花姐」聽到他這樣說，立即表示認同，「因為佢個樣睇落好似好輕鬆，所以我真係有誤解過佢，我都有話佢：『你可唔可以認真啲呀？！』」其實不止花姐，就連我都曾經有此疑惑。

面對「Hea跳」指控，Ian笑言直到要排練《Reflection》這支舞的時候才有少少開竅，「我睇番啲片，開始覺得《Reflection》之後，跳舞時用嘅力度同其他對友近番少少。」為了證明此話不假，我即席邀請他在鏡頭面前「跳兩嘢」，到底他有沒有進步呢？他近日為了拍攝《男排女將》而經常操肌，到底何時才會向粉絲派發「真正福利」？這次訪問亦都發現，原來頭髮是姜濤的「禁區」，究竟點解？姜濤小時候是個百分百肥仔，體重曾重達210磅，如今已明顯瘦削，為何「花姐」仍然堅持要他再減下去呢？上述內容，都會在今集《講畀大東廳》話你知。

《講畀大東廳》每次都會訪問演藝界不同嘉賓，下一集繼續有人氣組合MIRROR其中三位成員：姜濤、Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆），以及他們的經理人兼《全民造星》系列監製「花姐」黃慧君圍埋一齊傾，講講入行一年多後，是否已習慣藝人這個身份，又會直接回應網上負評。面對被部份MIRROR粉絲指自己偏心「契仔」Ian，花姐原來曾經心情跌至谷底，姜濤和Anson Lo又有何感想？

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