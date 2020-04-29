周揚青豪擲百萬賀羅志祥生日　對方卻只送潮牌公仔不公平？

羅志祥（小豬）近日因被前女友周揚青指控私生活不檢點兼偷食「蝴蝶姐姐」愷樂，形象和事業隨時一鋪清袋。有網民發現，單看小豬在兩人身上花錢的金額就能知道，他對富貴女友周揚青和旗下女藝人愷樂存在明顯的差別待遇。

周揚青的身家接近20多億。（Instagram：@gracechowwwww）

網民認為周揚青和小豬拍拖簡直就是倒貼。（微博：@羅志祥）

周揚青於2017年她甚至將價值90萬人民幣（約98.6萬港元）的LV與Supreme聯乘的限量版行李喼和滑板套裝，當作生日禮物送給小豬。（Instagram：@gracechowwwww）

周揚青早就被起底發現是個出名家底雄厚的富二代，她的爸爸是內地國營企業的老總，身家接近20多億，所以可以說她最不缺的就是錢。熱愛潮牌的她不時都會大曬自己的Chanel、Supreme、Gucci和Balenciaga等名牌衣物和手袋，因此她出手亦相當闊綽，於2017年她甚至將價值90萬人民幣（約98.6萬港元）的LV與Supreme聯乘的限量版行李喼和滑板套裝，當作生日禮物送給小豬。然而，今年小豬送給女友的生日禮物，卻是自己最愛的潮牌Kaws的限量版BFF粉紅色搪膠模型公仔，雖然炒價現已接近一萬元，但亦與周揚青送給他的禮物相差100倍。

小豬將幾千蚊的Kaws限量版公仔送給女友當作生日禮物。（Instagram：@gracechowwwww）

小豬非常喜歡Kaws的figure。（微博：@羅志祥）

相比起女友，小豬對旗下唯一的女藝人愷樂可是倍加愛錫，愷樂曾在綜藝節目《花花萬物2》中公開過自己家中一系列的名牌袋，更直言這些全都是小豬所送的：「這些就是我老闆小豬哥會送我的生日禮物，老闆謝謝你，我會好好努力工作的！」而翻看她的Instagram，亦不難見到她經常曬名牌的照片，因此網民紛紛炮轟小豬對周揚青太小氣，送給愷樂的名牌袋還要被正牌女友的生日禮物來得貴，直呼周揚青和小豬拍拖簡直就是倒貼。

小豬送給愷樂的名牌袋還要被正牌女友的生日禮物來得貴。（影片截圖）

愷樂曾在綜藝節目《花花萬物2》透露小豬經常送名牌手袋給自己。（影片截圖）

小豬對旗下唯一的女藝人愷樂可是倍加愛鍚。（視覺中國）

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