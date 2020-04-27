37歲「蝴蝶姐姐」愷樂舊照出土　進化精彩過周揚青

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周揚青日前寫千字文怒數前男友羅志祥（小豬）多宗惡行，包括與旗下女藝人有不正當關係，而作為小豬旗下唯一的女藝人愷樂（簡愷樂）更在Instagram發文向周揚青道歉，間接承認對方的指控屬實。現年37歲的愷樂現時形象性感，擁有fit爆的S形身材而獲得「台版泫雅」的稱號，不過她還是兒童節目的主持人「蝴蝶姐姐」的時候，形象清純可愛，就連外貌都與現時的愷樂大相徑庭，變化絕對不輸大方承認動過刀的周揚青。

愷樂經常被網民質疑「後天加工」。（Instagram/@butterfly092288）

周揚青大方承認自己整過容。（周揚青微博圖片﹑微博圖片）

愷樂的原名叫簡築翎，於20歲時參加東森幼幼台的「水果生力軍選拔賽」脫穎而出成為兒童節目主持人「蝴蝶姐姐」，之後獲得開始參與多個綜藝節目的錄影，直到2011年加入《娛樂百分百》與小豬和小鬼（黃鴻升）共同主持。直到2014年，她宣布正式改藝名做「愷樂」，並被小豬簽約成為旗下女藝人後，不但形象來個180度大轉變，五官亦變得愈來愈精緻，蘋果肌、雙眼皮、眼距、鼻子等等都有驚人的變化。

樂的原名叫簡築翎，於20歲時參加東森幼幼台的「水果生力軍選拔賽」脫穎而出成為兒童節目主持人「蝴蝶姐姐」。（視覺中國）

愷樂還是「蝴蝶姐姐」時經常上不同綜藝節目備受喜愛。（網上圖片）

面對種種變魠臉傳言，愷樂曾在訪問中大方承認自己做過臉部整骨（啪骨），所以由當初圓臉變成巴掌臉。然而近年的愷樂卻多次被網民大呼「崩壞」，質疑她豐唇過度度，顏值下降。

愷樂最近嘴唇腫脹。（網上圖片）

去年的愷樂和羅志祥。（視覺中國）

點擊回顧愷樂的進化史：

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