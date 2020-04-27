【多圖】羅志祥聊天紀錄曝光爆愛送包包　周揚青閨房食冰淇淋調情

羅志祥(小豬)近日被前度女友周揚青，大爆荒唐混亂生活，喜愛「多人運動」，而小豬力捧的旗下女藝人愷樂，更被揭發是小三身份，跟老闆小豬有不正常關係，事件發生後，網民一面倒撐周揚青做得好，其實這是「愛之深，恨之切」的表現，而小豬跟周揚青相戀期間，確是有過不少甜蜜回憶，而隨著他們的聊天紀錄曝光，內容涉及到「床上食冰淇淋」等閨房之事，亦見證了二人感情由濃轉淡。

羅志祥近日捲入出軌風波，形象破產。（羅志祥IG）

羅志祥最愛送包包，很多女仔都難以抗拒。（格lace小姐姐微博）

羅志祥跟周揚青拍拖9年，人前表現恩愛，直至周揚青從小豬的另一部手機中，發現男友出軌真相，「多人運動」加小三愷樂等事件，周揚青自然是晴天霹靂，但周揚青選擇站出來，公開小豬的種種噁心行徑，主要是他們相戀時有過甜蜜的回憶，百分百是「愛的反面就是恨」，隨著小豬跟周揚青的聊天紀錄曝光，不但知道小豬的調情技巧爐火純青，更能夠體諒到周揚青的爆料言行。

周揚青分手爆大鑊，百分百愛的反面就是恨。（周揚青IG）

下圖有羅志祥、周揚青床上食冰淇淋的內容全文：

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小豬聊天紀錄中，小豬表示要幫周揚青慶祝生日，不但要送全球限量5件的禮物，又指推掉了工作，跟女友出國5天旅行，周揚青喜孜孜回應連禮物也可不要，只要小豬陪伴自己，感動地說「謝謝老公我愛你」、「我真的有一個很棒的老公」、「我們真的是同甘共苦的夫妻」。在另一段聊天紀錄中，見到小豬控制狂的一面，不喜歡周揚青穿著性感去音樂節，周揚青則強調「我沒有蹲啊」、「而且我有穿安全褲」。聊天紀錄中，再見到二人感情由濃轉淡，小豬暗示不想帶周揚青出席公開活動，小豬說「你參加活動不會討喜的，因為你不會收袖，不愛笑，言詞方面你沒有很會，容易放空，你太做自己了」，周揚青委屈答應「活動以後就都拒絕了」。在聊天紀錄中，清楚感受到二人關係的微妙變化，感情破裂早已露出端倪。

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