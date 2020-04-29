【十八年後的終極告白】尹詩沛連環KO超霸氣　洗甩舞女味成功轉型

由陳山聰、譚俊彥、黃智雯、楊秀惠等主演的新劇《十八年後的終極告白》正在熱播，劇情圍繞着18年前的一單集體殺人案而展開，案中主要人物陸續出場，在昨晚（28日）播出的一集中，失聯多年的Tiger（杜大偉飾）同老婆阿娣（尹詩沛飾）終於登場，更用這單埋屍案威脅Sam（譚俊彥飾）做假帳！

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《十八年後的終極告白》圍繞着18年前的一單集體殺人案而展開。（劇照）

劇情講到Tiger相約一眾舊友Sam、阿一（陳山聰飾）、肥仔富（何遠東飾）、吹水（林師傑飾）到茶樓相聚，期間阿娣露出真面目，用18年前的埋屍案威脅眾人：「我而家唔止要要挾佢（Sam），我係要要挾晒你哋咁多個呀！你哋精嘅呢，就幫下手勸下Sam哥搞靚啲盤數，如果唔係我就報警拉晒你哋班友仔，洗定蘿柚啦！」即時「抛窒」在場所有人，更激到阿一拍枱！不少觀眾都大讚飾演阿娣的尹詩沛（Nicole）超霸氣，短短幾分鐘的一場「先禮後兵」的戲份無論是表情還是語氣都相當出色！

阿娣（尹詩沛飾）用18年前的埋屍案威脅眾人，連環KO超霸氣！（YouTube影片截圖）

點擊下圖重溫精彩演出：

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對於今次的演出，Nicole就表示自己同角色有少少相似：「其實茶樓呢場戲都有7頁幾紙，拍攝時間都比較長，但大家一埋位都做到好到位。個角色有少少我自己嘅成分喺裏面嘅，我本身都比較直腸直肚，男仔頭性格多啲，所以將呢一面放大少少就表現到嗰種霸氣出嚟。同埋拍嗰陣其實基本上同在場每個演員都已經合作過，又有好充足嘅時間畀我哋準備，所以一去到現場好容易入到戲。」

Nicole今次飾演豬肉婆。（IG@nicolewanseepui）

Nicole入行十年，多數被安排飾演一些「風塵女子」的角色，更因此有「大台御用妓女」的封號。不過今次她終於成功轉型，演繹更貼地的「豬肉婆」角色：「呢套劇係第一次感覺到轉型嘅魔力，對我嚟講好有挑戰性。入行咁耐演咁多風塵女子，好似已經變咗係手板眼見功夫，所以今次係跳出Comfort Zone。其實《金宵大廈》之後，我喺《黃金有罪》做完媽媽桑之後就已經脫離風塵女子嘅行列，而家嘅角色離嗰條風塵路都好遠喇，慢慢再做一啲貼地、年紀比較大嘅角色。但我覺得人生閲歷多咗，可以演到年紀範圍更大嘅角色。」

Nicole在劇集《黃金有罪》中飾演Tina媽咪。（YouTube影片截圖）

在《金宵大廈》中飾演舞女芳芳的Nicole，更與舞女莎莎（阮兒飾）上演一段SheShe戀。（電視截圖）

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Nicole為了演好「豬肉婆」更特別增磅，希望效果更真實，相當敬業！其實《十》對於Nicole來講算是轉型的重要一頁，她之後在劇集《迷網》（前名：《網絡騙案》）中飾演一位師奶，多數與前輩演員合作，但她就表示非常融入劇組，現時Nicole正拍攝劇集《一笑渡凡間》，不過她就笑言希望有機會挑戰演淑女，將自己斯文的一面展現給觀眾！

Nicole成功轉型，希望挑戰演淑女！（IG@nicolewanseepui）