【十八年後的終極告白】評分超越《金宵》　譚俊彥亦正亦邪吸引

《十八年後的終極告白》在上周正式播出，雖然劇集沒有在內地視頻網站播出，但連日來討論度超高，劇情節奏及演員的演出都備受認同，在內地電影評論網站「豆瓣」上更獲得8.5分，是繼去年的《金宵大廈》後再獲高分的港劇，口碑相當好！而劇情設定更令觀眾回想起當年被譽為神劇的《天與地》，同樣都是少年集體殺人案，揭露人性陰暗面，相當精彩！

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去年的《金宵大廈》收視口碑雙豐收，在內地電影評論網站「豆瓣」上獲得8.3分。（劇照）

《天與地》揭露人性陰暗面，被譽為神劇！（劇照）

劇情圍繞着18年前的一單集體殺人案，7個屋邨少年與古惑仔爭執之後，古惑仔意外死去，眾人為了掩飾真相選擇埋屍，之後分道揚鑣。但18年後骸骨被意外發現，令七子再次聚首，真相亦將浮出水面。而在首集就已經交代了劇情，並將主線人物關係梳理得非常清楚，由車禍逃逸事件牽扯出地產商行賄案，再帶出貫穿整部劇的主要案件——18年前的埋屍案。短短一集就包含了3單案，隨着劇情層層揭開，不斷反轉，節奏快完全不拖泥帶水，值得一讚。

《十八年後的終極告白》圍繞着18年前的一單集體殺人案，首集就已經包含了3單案，節奏快完全不拖泥帶水。（劇照）

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劇集只有短短20集，作為一部懸疑查案劇，要將一個故事講得恰到好處，節奏及懸念都要掌握得好。劇集並不是像去年的《金宵大廈》及《十二傳說》以單元劇來劃分，單單是圍繞着18年前的埋屍案這個主要案件來展開，所以在講述這個案件時就要留下足夠的懸念吸引觀眾追看。而劇集就成功以一單案將各個人物捆綁在一起，以目前出場的人物來看，幾乎每個人都有嫌疑，不少網民都代入劇情推斷真兇的身份，大讚緊張又刺激！

幾乎每個人都有嫌疑，不少網民都代入劇情推斷真兇的身份，緊張又刺激！（劇照）

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再一次擔正做男主角的譚俊彥，在劇中飾演一個深藏不露的會計師。近年備受力捧的譚俊彥，在多部劇集包括《天命》、《特技人》及《包青天之再起風雲》中擔任主演，但就有不少網民批評他的演技，甚至指他好「趕客」，一度被譽為TVB「強推之耻」，但今次他將角色機關算盡、亦正亦邪的一面演繹得相當好。此外，去年陳山聰在《金宵大廈》中的演出獲觀眾大讚，更成功得到內地觀眾的認同，今次有不少人都直認為了再欣賞山聰的演出才收看。飾演「一哥」的陳山聰性格火爆、心狠手辣，但對小倩（楊秀惠飾）一往情深，不少網民都大讚他演得入型入格，更表示好期待一哥同小倩的感情戲！

究竟真兇係邊個？（YouTube影片截圖）