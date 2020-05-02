《美女郊遊遊》沈殷怡法律碩士畢業棄做律師　爸爸竟是法律界猛人

《美女郊遊遊》ViuTV行山節目的主持沈殷怡（Shirley Sham）憑着三點式行山綽頭震撼網絡之餘，亦令「Double S」沈殷怡和陳欣妍成為網民的新寵。樣兒標緻、青春、身材好又有觀眾緣的沈殷怡，其實不單止有外在，還十分有內涵。她於復旦大學畢業並考獲內地律師牌再回流香港在中文大學Law Master，簡直是娛樂圈內的高材生，但原來她更是系出名門，爸爸更是行內有名執業大律師。

現年25歲的沈殷怡（Shirley S.）

沈殷怡（Shirley S.）接受《香港01》訪問時，就婉拒了透露爸爸的身份，不過據知她爸爸就正是於2016年退休的前律政司副刑事檢控專員、首席政府律師、執業大律師。據律師行的網頁顯示，沈仲平律師身兼英國、香港高等法院及澳大利亞聯邦高等法院大律師，澳洲首府坎培拉最高法院大律師及律師等多個身份，1986年至1995年逐步升任至副首席檢察官，2000年至2016年更獲委任為香港政府擔任商業犯罪方面的檢控工作。2013至2016年也擔任了香港刑事通鑑編撰 ，2016年亦受勳了香港特別行政區銅紫荊星章，其中最為轟動的就是，他曾代表政府檢控前特首曾蔭權，以及協助處理轟動一時的前政務司司長許仕仁貪污案，在行內十分之有名。

沈殷怡（Shirley）與家人感情相當好。

沈殷怡曾在律師樓見習一年。（IG@shamshirley）

當然，出身名門的沈殷怡在家庭的栽培下，亦都十分出色。鋼琴八級、雙簧管五級、唱歌、表演樣樣皆能，幾乎完美，畢業後還在律師樓做實習生，照道理就會向住律師路一直走下去。不過實習了一年後，她就發覺自己並不想做律師，更萌生了轉行的念頭，後來被ViuTV的劇集監製發掘後，才開始了她的演藝生涯。（【詭探前傳】沈殷怡棄做「律師女神」入行拍劇：監製喺IG發掘我）早前她接受《香港01》訪問也說過：「我就係冇咁勇敢聽從自己內心聲音嘅人，直到我自己做咗一年律師，先發覺自己想做其他事情。雖然成長背景唔同，但係都係嗰句，對住自己鍾意做嘅嘢，大家嘅態度都係相似嘅。」

7年前，18歲的沈殷怡（Shirley）已經十分靚女。（IG@shamshirley）

沈殷怡近期IG Followers超過10萬了。（IG@shamshirley）

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在律師路上努力這麼久，不覺得浪費了青春嗎？沈殷怡回覆說：「讀嘅書唔會浪費，因為學到嘅知識唔會因為我轉行而失去，佢會一直係我個腦海到。而家努力嘅每個當下都係我嘅收獲，呢啲所有構成左完整嘅我。」



【美女郊遊遊】沈殷怡陳欣妍行山崩潰事勁多：拍完第一日已經好驚

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18歲的沈殷怡已經十分靚女，點撃睇IG靚相：