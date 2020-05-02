【多圖】Jennie@BLACKPINK疫情下不無聊　豪曬59張床上自拍益粉絲

礙於新冠肺炎疫情關係，韓星取消大量公開及海外行程，可說是影響甚大。不過網絡發達的世代下，當然阻不了他們通過直播或IG等與粉絲溝通。昨日（1日）BLACKPINK Jennie就一次過更新了59張自拍照，換足9套衫向粉絲派福利。

最近Jennie與品牌GENTLE MONSTER合作，推出了一系列自家設計的太陽眼鏡及配件等，並命名為「Jentle House」。向來是潮流指標的Jennie，昨天就在IG上傳了品牌9款眼鏡的穿搭照，見到她換足9套衣服，由休閒、可愛到性感都有，花了不少心思。雖然因疫情關係Jennie沒有外出，只是在睡房拍照，可是卻有時裝雜誌專業的感覺，只能佩服她多變的時尚臉！9個造型看到粉絲花多眼亂外，粉絲亦讚Jennie宣傳方法有頭腦。

Jennie在家中都拍出時裝雜誌的感覺！（IG/@jennierubyjane）

按圖睇Jennie家中Fashion Show：

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Jennie精心準備9個造型，完全是行走的廣告版。（IG/@jennierubyjane）

除此之外，Jennie昨晚亦有在IG開直播與粉絲見面。而最驚訝的相信是，直播中見到BLACKPINK Jisoo、Lisa和Rosé都到齊外，就連BIGBANG GD及金牌製作人Teddy都有在同一錄音室中。雖然直播中沒有提及眾人聚集的原因，可是粉絲則猜測BLACKPINK正在準備上半年推出的新專輯，表示非常期待GD與師妹團的驚喜合作。

GD昨天驚喜現身Jennie直播，粉絲期待他與BLACKPINK的合作。（IG/@jennierubyjane）

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