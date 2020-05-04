【熟女強人】與胡杏兒演親密戲　朱栢康讚視后有料到：佢會做主動

由伍健雄監製的ViuTV外判製作劇集《熟女強人》，現時仍然拍攝中，此劇其中一個焦點，是現年40歲的「無綫視后」胡杏兒產後復出，也是她自5年前離開「娘家」後，再次參演本地劇集。上月底她出席ViuTV記者會時解釋接拍原因，「家麗姐（吳家麗）係好神秘、好有性格嘅演員，今次可以同佢近距離合作都好開心！」亦因為劇中讓她有新嘗試，「之前冇演過醫生，今次就係演心理醫生，係專門去醫一啲性方面嘅問題，或者係兩性感情方面嘅問題，都幾好玩嘅，（劇情）亦都會掕到自己同我先生嗰個角色，大家會有啲問題，會有婚外情出現，有少少錯綜複雜，係幾好玩。」飾演這位「出軌丈夫」的，正是早前憑電影《金都》入圍「第39屆香港電影金像獎」最佳男主角的朱栢康。 撰文：游大東

「朱康」在《熟女強人》飾演胡杏兒的丈夫，他說角色跟以往扮演過的頗為不同，「因為我唔係成日演爸爸，呢次好似係第二、三次演，好好彩，囡囡啲戲非常之好，佢喺片場好乖，又玩得，又忍得，拍嘢拍到好晏，佢可以坐喺一邊睇書。」（《熟女強人》劇照）

「朱康」早前接受訪問時指，他的劇中角色叫岑大康，是一位舞台劇演員，無論職業、地位、收入，都屬於女尊男卑的狀態。恰如施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的電影《婚姻故事》（Marriage Story）情節一樣，岑大康後來因為參與一次演出，認識由陳逸寧飾演的「劇場界一姐」，結果意亂情迷下與對方發生關係，導致與太太的十年婚姻破裂。「岑大康都真係一個幾好嘅人，表面上屬於樂天派，溫柔、錫老婆、愛家庭，但好多因素令到佢出軌，可能係一種潛意識嘅抑壓，始終亞洲社會，男人要靠女人食『拖鞋飯』，點都會有啲唔舒服。」「朱康」強調，劇中杏兒的角色並沒有少看自己，只是這種不平等的情緒難以按捺之下，他要在另一位女性身上尋找更高的存在感，最終要與太太離婚，傷人害己。

劇中「朱康」需要跟杏兒拍攝不少親密戲，令他大為緊張，幸而對手經驗夠，明白男演員的壓力，所以自動出擊，讓他放鬆心情。「記得第一日我哋開會傾劇本嘅同時，我哋要影一啲得我哋兩個嘅親密照，杏兒好好，佢真係捉我手攬佢，又會搭住我翹住我，令我消除咗好多包袱（心理壓力）。」（《熟女強人》劇照）

明白男演員壓力 杏兒拍親密戲反客為主

當初為何會得到這個角色？原來跟前作《金都》有關。「朱康」說：「其實是公司安排，佢哋話有個角色係會同杏兒合作，之後上去見導演（伍健雄），佢話之前睇到我喺《金都》嘅演出，覺得好鍾意，所以就話想同我合作。」難得跟「前無綫一姐」胡杏兒合作，更扮演兩夫妻，「朱康」直認既興奮又擔心。「興奮就係，我好想喺佢身上學嘢，因為佢係一個好有經驗嘅電視劇演員，佢嘅演出同埋成績都非常之好，好想同佢撞下戲。」

至於後者，他指作為男演員，跟女藝人演親密戲，難免會有包袱，擔心過了紅線，變成「鹹豬嘴」和「鹹豬脷」，「真係驚㗎大佬，但Thank God，杏兒真係好好，我估佢因為經驗夠，知道男演員都會有啲Concern，所以佢反而會做主動，甚至會Suggest多一啲親密嘅戲，會攬我，會翹我，令我好窩心。」他又指，杏兒相當清楚角色脈絡，又知道故事向哪個方向推進，亦願意交流，所以今次演出過程相當享受。

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