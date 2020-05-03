【誰是被害者】改編台灣四角戀溶屍案　兇手為渣男狠心謀殺好姊妹

由張孝全、許瑋甯及王識賢主演的懸疑劇《誰是被害者》（The Victim's Game）短短上架三日，已經登上Netflix點播排行榜第四位，更獲大批劇迷激讚劇集的案中案極燒腦，無論在科學鑑識或查案過程都比《法證先鋒》系列更出色。當中血腥恐怖的場面紛紛令劇迷表示睇完瞓唔着，尤其是第一集的溶屍案發現場，不禁令人聯想到1998年於震驚台灣的「清大王水情殺案」。

發現女兒涉入連環命案的張孝全與不擇手段追查獨家新聞的許瑋甯，在劇中組成了另類破案搭檔。（劇照）

《誰是被害者》主要講述患有亞斯伯格症狀（屬自閉症譜系障礙）的法醫方毅任（張孝全飾）對於證物的分析有獨具天賦，在調查一宗撲朔迷離的恐怖連環殺人案時，竟發現兇手極可能就是自己失聯多年的女兒江曉孟（李沐飾）。為了隱瞞警方及同時私下查明真相，決定偷偷竄改證物並與為了獲得獨家報導不擇手段的記者徐海茵（許瑋甯飾）合作，希望可以搶先找到女兒，同時避免命案發生。

在首集出現的王水溶屍案情怵目驚心，溶掉的屍體完整呈現在觀眾眼前，溶屍後殘留在屍體的肉渣和骨骼都能夠在大特寫中清楚看見，將命案的迫真程度大大提升。不少劇迷看到溶屍案都想起轟動全台灣的王水溶屍案，然而製作人湯昇榮在接受訪問時曾透露溶屍案確實是參考「清大王水情殺案」。另外，許瑋甯亦曾表示拍攝首次看到溶屍時，立即感到反胃，更指看到照片已經不想再看下去。

*膽小者慎入

點擊下圖看溶屍案發現場及解剖過程：

+ 3 + 2

兩師妹同時戀上學長 攤牌期間釀血案

「清大王水情殺案」發生在1998年3月，事件牽涉一段四角戀，最後一對好友因愛反目釀成謀殺案。兇手洪曉慧跟死者許嘉真在案發兩年前同時考進國立清華大學輻射生物研究所，但兩人期後因同時愛上同系學長曾煥泰，二人逐漸交惡。當時有正印女友的曾煥泰雖表示對兩女只屬朋友，但實際上早已分別跟兩人多次發生肉體關係。直至3月7日凌晨，洪曉慧與許嘉真為了曾煥泰之事在演講廳內對質，洪曉慧要求許嘉真放棄曾煥泰，可惜許嘉真堅決不服。在爭吵期間，洪曉慧用雙手掐住許嘉真的頸部，朝地面撞擊，導致許嘉真頭部大量流血，當場昏迷。

為渣男將好友殺掉的洪曉慧。（網上圖片）

溶屍後捏造證據「老屈」學長姦殺

洪曉慧在實驗室內取了一瓶哥羅芳（三氯甲烷），淋在仍然甦醒的許嘉真後腦，將她藏在演講廳冷氣機旁，以紗布擦拭演講臺前血跡，由於化學反應，令許嘉真窒息死亡，案發後16小時，洪曉慧回到現場發現對方已斃命，於是洪曉慧在輻射生物研究所實驗室內以硝酸、鹽酸混合成「王水」將許嘉真的屍體溶掉，故許嘉真屍體被發現時五官已腫爛難以辨認。

處理屍體後，洪曉慧為故布疑陣，於命案現場故意遺留一個她較早前與曾煥泰性交時所使用的安全套在屍體左臂下方，企圖將命案現場設計成許嘉遭姦殺。最後洪曉慧因謀殺、毀壞屍體罪被判18年有期徒刑，於2008年11月27日第五度申請假釋終被核准。同年12月出獄後，定居於高雄市前鎮區，而一間文化出版社主動聯繫她，提供翻譯工作，她後來以筆名「綵憶」翻譯作品，2009年6月推出首本作品《水意識》。

點擊下圖看更多精彩劇照：