【誰是被害者】推理情節勁過《法證先鋒》　溶屍場面睇完訓唔著

TVB（無綫電視）早前播畢的劇集《法證先鋒IV》引來許多話題，雖然劇集有美中足被批查案過程簡易﹑弱化了推理效果，少了懸疑感等，但仍然吸納觀眾眼光一直保持高收視，所以話這一類型題材的電視劇非常有市場。

假若喜愛看懸疑劇集的觀眾亦千萬不要錯過Netflix即將在30日上映的劇集《誰是被害者》，無論在音效﹑畫質﹑科學鑑識﹑查案過程等都相當出色，最特別的是案中案的發生勾起追看性，視覺聽覺上都顯得非常緊張，相信這一種感覺就是此類劇的精彩之處，完全不遜色《法證先鋒IV》，甚至可以話更出眾添。

《誰是被害者》即將播出了。（劇照）

《誰是被害者》透過歌手蘇可芸（丁寧飾）溶屍案開始查起來，一開始大家就著手調查蘇可芸的死，她是被殺害﹑自殺還是有其他原因呢？而此時兩大重要人物就登場，一位就是女主角飾演記者的徐海茵（許瑋甯飾），她為了獲得第一手報導資料可以說不擇手段，扮喊哄騙他人同情心﹑威脅他人等，見識了在這個行業中不同的一面，同時亦令人看出許多人性面。

許瑋甯在劇中千面的嗆辣表現，與兩位男演員飆戲精彩可期。（劇照）

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而另一位就是鑑識員方毅任（張孝全飾），他的出現就帶起劇集的一連串高潮。從一開始他率先透過科學鑑識發現溶屍者不是蘇可芸本人，而是一名成年男性，在這個過程中他去查案，慢條斯理地在案發現場找證劇，再加上懸疑的音效﹑暗黑的燈光形成下，帶給觀眾緊張又刺激的感覺。重點是遭到溶屍的屍體完整呈現在劇中，手腳分明立體以及遭溶化後的屍體紋理顯得非常清楚，畫面沒有輕輕帶過，反而更突出屍體的詳盡性，帶觀眾容易進入鑑識當中。

而過去看這一類型劇集的時候，只呈現法證人員非常專業地如何去找證據﹑查案﹑了解真相，但在該劇集中張孝全就完全有別過往的法證人員，因為劇中他是一名患有亞斯伯格症狀（屬自閉症譜系障礙）的鑑識官，因為這個原因他的思想行為特別異於常人，正因為如此根本沒有人知道他的下一步想法﹑動機是甚麼，令人捉摸不定的感覺特別有看感。

《誰是被害者》中被害者死法各有蹊蹺，有墜橋碎裂、跪坐焦屍，更有令人聞之喪膽的王水溶屍等情節。（劇照）

因為查案了得的關係，在查蘇可芸一案中更發生案中案，繼而在一幢大廈中再發現一名燒死的死者，經過CCTV（錄影系統）原以為這一名就是蘇可芸本人，可是經過發現又不是，被猜測是兇手誤導死者身份，到底兇手的動機何在﹑甚麼人又會是被選中的受害者，疑點重重非常刺激，連環相扣的案件令人不斷猜測，這種累積證據，層層推敲的情節根本是此類劇的精華所在。

張孝全在《誰是被害者》隻身闖進燈紅酒綠的高級酒店、砸大把鈔票找盡年輕小姐輪番拷問，尋找失聯女兒的下落。（劇照）

另一個看點是在張孝全查案當中發現這幾單案件竟涉及失聯多年的女兒，在記者徐海茵的調查下，發現兇手極可能就是他的女兒江曉孟（李沐飾），為了不讓警方找到女兒在先，於是他選擇與徐海茵合作，一來可以搶在警方前找到女兒，同時可以避免命案發生，他與警方進行一場時間競賽。在過程中當然少不了差點被發現私下找真相的行為，探詢﹑躲避﹑虛報的情節一次過接踵而來，相當刺激，只是頭兩集蛛絲馬跡就相當多，到底真兇是否江曉孟還是他人，的確令人好想知道，該劇刺激感非常強烈，絕對不容錯過。

劇集早前播出正式預告已經獲得一致好評，甚至有網友表示好看過TVB更有刺激感。在小編觀賞完頭兩集劇情後，有感劇情緊湊﹑畫質﹑音效等下處理得非常好，相信不少觀眾會被該劇吸引。