降魔的2.0．劇透｜首集遇襲　即睇全劇大預告　馬國明終成魔？

《降魔的2.0》今日正式首播，上輯反應相當好，開拍第二輯變成無需考慮的事，事隔兩年半終於見大家，相信觀眾們一定很期待，閒話少說，立即看第一集劇透！ 馬國明飾馬季、胡鴻鈞飾莫偉豪／石敢當、黃智雯飾莊芷若、劉佩玥飾貝貝娜、C君飾風獅爺、鄧佩儀飾施萊斯、麥凱程飾施勞斯、韋家雄飾嘟嘟Sir

不過，看《降魔的2.0》之前，建議大家先收收《降魔的》的懶人包，因為無論故事和角色都是連貫的！

降魔的2.0懶人包｜重溫第一輯重要細節 有幾個多角色可以留低？

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《降魔的2.0》第一集內容，馬季繼承精靈石敢當的天命，成為降魔的士司機。一晚，馬季遇上一位與敢當容貌相同的乘客，他卻一閃即逝。三名精神失常的中學生在急症室搗亂，並意圖襲擊醫生莊芷若……高級督察陳永廉(嘟嘟Sir)懷疑案件與靈界有關，馬季聯想到兒時好友莫偉豪。怨靈Teddy往找同學報仇，馬季、嘟嘟Sir趕到醫院天台阻止，混亂間，嘟嘟Sir被擊飛樓外……馬季、芷若久別重逢，馬季卻刻意與她保持距離。馬季駕車回家途中，突然遇襲。

第一集就被人襲擊！（《降魔的2.0》截圖）

即睇《降魔的2.0》全劇大預告，好精彩：