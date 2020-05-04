【學是疫學非】馮盈盈實測做運動戴口罩　身體反應有咩變化？

在香港，現在的疫情似乎稍為緩和，但大家還不能掉以輕心，最基本的還是需要戴上口罩，保護自己和別人才好外出。不過相信疫情令一眾熱愛做運動的人士苦惱，究竟做運動時候應否戴上口罩，有戴口罩和沒有戴口罩的分別是什麼？

TVB資訊節目《學是學非》特別版《學是疫學非》找來專家雷雄德博士，與兩名是非精主持，分別是馮盈盈和何泳芍（honey）一起做一個跑步實驗，測試二人有戴口罩和沒有戴口罩的分別到底在那。

盈盈一聽到要跑步，已經想退縮。（TVB）

雷雄德博士先要求二人沒有戴口罩跑五分鐘，然後休息一會再要二人戴口罩跑步測試她們的心跳，結果Honey在沒有戴口罩的前後心率是135/140，而盈盈是157/165，平均二人提高了5%左右的心跳率，雷雄德博士說：「唔好睇少呢5%心跳率，呢5%對後生仔嚟講就冇乜問題，但對年紀大少少或者冇做開運動嘅朋友，高咗呢5%係會令你喘氣同辛苦咗，因為戴口罩有幾個因素影響咗。第一因素就係我哋呼出嚟嘅二氧化碳會積聚咗口罩，噴出嚟嘅空氣都係濕潤。濕潤空氣係口罩裡會令到我哋唔舒服，對有啲人嚟講口罩係皮膚上磨下磨下係會唔舒服，所以跑動能力弱咗，情緒都會影響。」

兩個人嘅跑步數據。（TVB）

那至於出門還需要戴口罩嗎這個問題，雷雄德博士直言：「如果身邊環境好安全冇人，妳兩個又相隔十米距離，緊係唔戴口罩都得啦。但係跑步周圍都好多人，緊係戴返口罩。不過戴口罩會令你強度增加而辛苦咁點呀？跑慢少少，走慢少少。」

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