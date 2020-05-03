陳山聰熱愛跑山　兩招教大家落山不傷膝

現時香港已逐漸步入夏天，這是大家減肥的好日子。相信不少人選擇最容易接觸的運動便是跑步，而眾所週知陳山聰是熱愛跑步人士，常常在網上會分享跑街樂趣，最近接受《香港01》訪問時候他說：「近期我好鍾意跑山路，唔知點解。因為之前經過朋友介紹，跑唔同地方，原來香港有好多熱門跑步地方。譬如：大欖涌郊野公園、飛鵝山、獅子山等有好多都路段都好好跑。」

山聰成日都跑步。（IG：joelshanchung）

每人喜歡跑山的原因不同，山聰解釋：「因為大家都知道山有好多斜路，上嘅時候好慢，有少少偷懶，但可以練氣同肌力。苦完後又有甜頭落斜。」不過落斜時候山聰提醒要小心，不然會傷膝，「大家要小心啲，第一唔好衝唔好快，第二要用多啲股力，好似競步咁，唔好向前衝，唔係膝頭好受力會唔好。」

山聰基本上每次跑步大概8-10K。（香港01)

另外每人跑步的習慣不同，大同小異都是邊跑邊聽歌，而山聰的習慣他透露：「我偏向唔聽歌，感受大自然氣息，即係海邊有海風同海境睇。呢期我鍾意跑山，山有好多細微事可以睇，譬如說有牛群經過，又有人放狗。我鍾意欣賞風景。」

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