【創造營2020】羅志祥傳踢出局　吳亦凡加盟EXO三子合體更好睇？

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）日前被前女友周揚青公開踢爆私生活混亂，除了與旗下女藝人﹑化妝師長期發生有不正當男女關係之外，更指出他經常舉行「多人運動」，因此形象一落千丈，連帶手上多個節目﹑代言等均傳出遭撤換，估計損失高達3.6億台幣（約9200萬港元）。

原本小豬有份主持內地選秀節目《創造營2020》，因為疲情關係他需要隔離所以找來內地男星大張偉代班幾集。但沒想到他還未正式登場，就因為私生活混亂一事而傳被節目組踢走，近日更盛傳已經找到適合人選代替他，而此人就是人氣男星吳亦凡，假若成真就變成EXO中國藉三成員再合體，引來不少網友期待。

小豬形象已經一落千丈。（視覺中國﹑周揚青微博圖片）

近日網上盛傳吳亦凡將取代小豬擔任《創造營2020》導師一職，而翻查節目官網亦未見到任何小豬的宣傳蹤影，只有其他幾位導師的宣傳而已，令人不禁猜測他已經被節目組Out出局。而吳亦凡極大可能被代替他的位置，假若成真他將同鹿晗﹑黃子韜合體，是難得三人退出韓國男團EXO後首次合作，必定更有話題，而節目將在5月2日播出，屆時就可以透過節目得知小豬是否被out。

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如果吳亦凡加入，三子合體節目一定好好睇。（黃子韜﹑吳亦凡﹑鹿晗微博圖片）

另外，有細心的網友更發現還在韓團EXO的另一名中國籍成員張藝興，他所主持的另一檔選秀綜藝節目《少年之名》亦將近月播出，而且節目內容大同小異又是重點推出的綜藝節目，如此一來將同《創造營2020》打對台，不少網友就認為昔日團體三打一，這個陣容是難得一見，非常期待。

張藝興的綜藝節目快播出了。（張藝興微博圖片）