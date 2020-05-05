【創造營2020】前EXO三子世紀合體成真？吳亦凡疑似現身拍攝現場

內地選秀綜藝節目《創造營2020》本季在2號開播，開播前導師之一的羅志祥因為爆出醜聞傳出遭除名，外傳將由吳亦凡頂替。加上原本導師團的鹿晗、黃子韜，將會出現前EXO成員終於同台的畫面，近日路透照曝光，吳亦凡真的現身了，世紀合體畫面話題性十足！

羅志祥被Out出《創造營2020》後，依然有鹿晗、吳亦凡、宋茜、毛不易及大張偉擔任導師：

日前頻傳吳亦凡是取代羅志祥的熱門人選，不過又有熟知內地娛樂圈的人士透露，吳亦凡因為正在拍攝古裝劇《青簪行》，加上身上還有跟其他平台合作的合約在身，要長期入駐《創造營2020》的可能性不大，但是如果是擔任飛行嘉賓則有可能。

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3日晚間果然傳出消息，有網友拍到吳亦凡現身！他身穿紫色恤衫內襯白色棉Tee，下半身同樣是顯眼的紫色長褲，整體裝扮超搶眼，明星光芒在人群中完全遮蓋不住，特別是瘦下來的他，狀態回歸巔峰，被譽為重回EXO時期的「天神顏值」。

吳亦凡工作室在微博上分享疑似《創造營2020》的現場錄影照：

事實上，在吳亦凡、鹿晗、黃子韜陸續離開EXO之後，3人雖然私下仍維持友好關係，但在公開舞台上合體幾乎沒有，僅先前吳亦凡發行《大碗寬麵》歌曲MV時，鹿晗、黃子韜以不露面的方式入鏡，而早前愚人節時，吳亦凡和鹿晗雙雙分享兩人合作的歌曲《咖啡》，雖然被酸難聽，但絲毫不影響超高人氣與點擊率。

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