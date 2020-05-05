內地節目選熟女女團出道　鍾麗緹防疫衣震撼機場

近年內地不停推出男女子團體的選秀節目，就好似《創造營2019》﹑《青春有你》﹑《以團之名》等，均大受歡迎引來許多討論。鑑於這一類型節目有口碑有收視，所以內地網絡平台芒果TV又推出新作，以30歲以上女星為噱頭推出熟女女團《乘風破浪的姐姐》，節目未開播已經廣受關注。

據節目官網指出節目將在5月23日開始錄製，近日就有不少被指在出演名單中的女星相繼現身機場赴長沙錄影，其中一位就是「性感女神」鍾麗緹。節目還沒有開播，她就因為機場防疫Look而超吸睛，搞到不少網友都非常喜愛她。

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鍾麗緹防疫做到好足。（視覺中國）

據早前流出參加節目的名單中，不乏許多歌影視的一線紅星，包括寧靜﹑伊能靜﹑王麗坤﹑陳松伶﹑鄭希怡等人，近日她們當中有不少人被發現現身機場去長沙錄影，其中鍾麗緹一身防疫Look打扮就秒殺其他女星，眼見她外面身穿了白色連身防護衣，戴上眼鏡全副武裝上陣，多重防護將自己包到冚的她還好有活力地在機場瘋狂擺Pose，未出征就已經狂吸睛相當厲害。

其他女星只是戴口罩﹑眼鏡現身機場。（視覺中國）

而其他女星則只是戴口罩與眼鏡現身機場，就好似寧靜﹑王麗坤﹑金晨等，搞到不少網友都笑說鍾麗緹完全大勝，雖然還未選出C位人選，可是在防疫位置上鍾麗緹已經當選，直言她太可愛了。

鍾麗緹已經引起許多話題。（微博截圖）