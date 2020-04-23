TVB 結束6點播放內地劇慣例　改播中國人美國修建鐵路紀錄片

近年TVB（無綫電視）不時在黃金時段播放外購劇，特別在晚間半小時的時段固定播放內地劇，大部份均以古裝劇為主。數數手指已經播放了長達3年零3個月又18日之久，不過這個模式即將在4月27日作出重大改變，TVB將不再播放古裝外購劇，而是選擇播放不同類型的紀錄片，正式向新方向邁進。

TVB傍晚時段慣性播放半小時內地劇集，好似《錦繡未央》﹑《三生三世十里桃花》﹑《那年花開月正圓》等等，原來這種播放模式已經播放了三年多之久，在2016年9月份就率先無間斷播放內地劇，從《女醫明妃傳》起，已經播放了9部內地劇集（《知否知否應是綠肥紅瘦》﹑《獨孤天下》﹑《三國機密之潛龍在淵》﹑《烈火如歌》﹑《那年花開月正圓》﹑《三生三世十里桃花》﹑《錦繡未央》﹑《女醫·明妃傳》目前播放的古裝劇《獨孤皇后》亦將在25日（星期六）迎來100集大結局。

《獨孤皇后》將在25日（星期六）迎來100集大結局。（《獨孤皇后》微博圖片）

根據TVB的節目表顯示，在4月27日原定播放劇集的半小時時段，即將改播紀錄片名為《金山》，再仔細看原來在6:00PM到7:25PM這個時段已經被新聞相關節目所囊括，實行為觀眾帶來更多有關知識性的節目。

紀錄片《金山》主要講述了中國人在美國的發展。（影片截圖）

翻查資料得知《金山》是由央視紀錄頻道投資製作，一共分為三集「金色的憧憬」﹑「征服内華達山脈」同「開路先鋒」，主要講述在19世紀的時候，中國人在美國西部從淘金﹑修建鐵路等做起，慢慢為當地建設了不少東西，帶動了美國西部的快速發展，從中了解中國人祖先的故事，展示中國人的精神同價值觀。節目只有三集亦好快會播完，而《金山》之後將會續播《味道-中國豐味》，向大家介紹中國文化飲食的背景，相信這一種文化類節目將會接踵而來，亦是一種不錯的選擇。

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《味道-中國豐味》向大家介紹中國文化飲食的背景。（影片截圖）

回味近３年多播放的內地劇：