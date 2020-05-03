內地推大媽女團真人騷　38歲Yumiko鄭希怡亦在出演名單？

近年選秀節目熱潮盛行，自從韓國的《Produce 101》系列在全球引起廣大熱潮後，不少國家都爭相仿效，推出類似的選秀節目，單單是內地已經推出了《創造101》、《偶像練習生》、《青春有你》、《以團之名》及《創造營2019》等選秀節目，力捧年輕有實力的偶像團體。而近日內地的芒果TV又有最新力作，打算搞搞新意思推出真人騷《乘風破浪的姐姐》，以30歲以上女星為噱頭，推出高齡的熟女團體。

陳松伶唱過多首耳熟能詳的歌曲。（微博：@陳松伶_AdiaChan）

芒果TV日前在微博公布《乘風破浪的姐姐》的節目詳情。（微博：@乘風破浪的姐姐）

（微博圖片）

芒果TV日前在微博公布《乘風破浪的姐姐》的節目詳情，三十位出道多年的女星將會互相競爭進行一系列比賽，同時亦會進行合宿生活，節目將於5月底開始錄影。雖然暫時仍未確實三十位出演節目的女星身份，不過網上已流傳出演名單，當中不少都是大家耳熟能詳的名字，包括台灣女星伊能靜、台灣女歌手丁噹、袁詠琳、韓國前女團Miss A的兩位中國成員孟佳（Jia）和王霏霏（Fei）、內地女演員黃聖依、張雨綺和《超級女聲》出身的張含韻和郁可唯等等。另外，三位香港女星鍾麗緹、陳松伶和鄭希怡（Yumiko）亦榜上有名，引起網民激烈討論。

現年49歲的鍾麗緹可能會女團出道！（微博：@鍾麗緹Christy）

鄭希怡Yumiko以前是跳唱歌手。（Instagram：@yumiko.chengy）

節目宣傳照片曝光後卻引起另一風波，有網民發現節目組疑似抄襲韓國女團MAMAMOO和BLACKPINK，分別將兩個團體的飯拍照片（粉絲所拍攝的照片）和雜誌相改圖並用作節目照片，遭粉絲激烈抗議，要求節目組撤走照片並道歉。

《乘風破浪的姐姐》疑似抄襲韓國女團BLACKPINK的雜誌相。（芒果TV）

BLACKPINK的雜誌相。（Sheltter雜誌照片）

粉絲要求節目組撤走這張涉嫌抄襲MAMAMOO飯拍照的宣傳照。（芒果TV）

MAMAMOO的兩周年照片。（網上圖片）

點擊觀看網上流傳的出演名單：

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