無綫門口再現橫額稱楊秀惠是老千　標題是「十八年後的千局告白」

楊秀惠最近在《十八年後的終極告白》中有亮麗演出，不少觀眾大讚她演技進步，不過今日又被是非纏身！事緣有讀者報料指於TVB將軍澳電視城的門口，見到一幅寫著以「十八年後的千局告白」為題的橫額，內容矛頭直指楊秀惠。

今日TVB門口出現「十八年後的千局告白」為題的橫額。（報料人提供）

據報料人士表示，該橫額於今日（5日）下午約2時出現，現場有數人在圍觀但未見有人動手拆除。其實楊秀惠今年年初已被同樣事情纏繞，當時同樣在電視城門口，有人掛了一塊10米長的巨型Banner同撒街招，內容指楊秀惠的妹妹以及妹夫為詐騙集團的首腦，成立的美容院也是用作洗黑錢，而楊秀惠和妹妹的照片也在街招當中。

在年頭出現的橫額。（網上圖片）

當時楊秀惠發出了聲明，指自己並不了解妹妹的生活，而她的美容生意也由她一人獨資，妹妹並無投資任何資金。最後她也表示，如果妹妹有犯法，一定會大義滅親，絕不姑息！並說：「請各位的華洋轇輵，不要把我牽涉當中！謝謝！」

今次又有街招，更有楊秀惠妹夫的身分證。（報料人提供）

今次「十八年後的千局告白」的橫額內容指楊秀惠講大話，雖然口說與妹妹割蓆，但其實早年親口承認自己與妹妹有合作生意，更有嚴重指控是洗黑錢。

楊秀惠去年秘密結婚。（Instagram@vvyeo）