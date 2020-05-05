【歎息橋】林保怡唔受高薪引誘　拒返無綫拍劇：我比較着重創作

由林保怡（Bowie）第一次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》將在下周一（11日）晚上九時半在ViuTV播出，他談到這個計劃兩年前就開始籌備，中間經過很多協調；與做演員的不同之處在於：「以前冇我嘅戲就會收工走，而家就由朝早到夜晚、會同所有演員去溝通。」這也是Bowie與周家怡繼2016年的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》後再度合作，他就說角色與上次截然不同：「今次我演Thomas係比較內斂、施恩不望報、亦都唔係好識得去表達愛，驚表白完會失去對方，會好糾結。」

林保怡與周家怡繼2016年的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》後再度合作。（陳順禎攝）

《歎息橋》28/3率先在內地視頻網站優酷上架，並在著名影視評論網站「豆瓣」獲得8.8分，超越無綫的口碑之作《金宵大廈》，林保怡說：「多謝觀眾畀我哋嘅評分，因為真係睇完之後嘅評價，好開心《歎息橋》都算為港爭光！」Bowie又希望為港劇做些事：「我覺得係時候做啲嘢、應該做啲嘢，又啱啱好遇到兩位導演（肥波、二五），所以可以實現呢個夢想，希望下部作品都可以維持高分。」至於會否覺得較無綫優勝，Bowie就說：「冇話贏定輸嘅，唔會係競爭，希望每個鏡頭、每句對白都可以幫助觀眾去拆解呢個愛情懸疑劇。」無綫現時亦正在播放重磅劇《降魔的2.0》，問到會否有壓力，Bowie說：「其實TVB有同我講，佢哋8:30，我哋9:30，咁就啱啱好，睇完呢到睇嗰到。」

《歎息橋》陣容強大，除了由林保怡、周家怡、陳奐仁、衛詩雅及伍詠薇等擔任主演，更請來一眾新生代演員擔任他們的年青版。（陳順禎攝）

林保怡自1991年起於無綫拍劇，更在2004年憑《金枝慾孽》奪視帝寶座，2011年離巢；在無綫的時間逾二十年，談到若然無綫找他回去拍劇，Bowie說：「其實我哋開放嘅，但最主要係所有嘢都係100%原創，我唔希望有任何Party去修改，要真係我哋嘅作品。（即現時與ViuTV的合作模式）」至於只是找他回去演戲，Bowie就搖頭表示拒絕：「我唔會喇！我而家比較着重創作，一定要有好劇本、好角色、好團隊先會做到一啲嘢，缺一不可！（即使酬勞好吸引？）都唔會喇！」

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林保怡相信觀眾會為了解迷而再度翻看：「電視播完直播，我估大部分觀眾都會喺Apps重睇一次，始終愛情懸疑劇唔會睇一次就明，可能睇兩次、三次。」Bowie又對收視率不太感到壓力：「由頭到尾，我以前喺TVB都冇乜壓力，廿幾三十年我都係咁樣，我諗只要用心、盡全力去做，就唔好計較成果係點；如果失敗都要接受，咪去改變，搵出點解失敗、再接再厲！」Bowie又說製作公司是他的寶貝，團隊內的大家都仍在學習中：「我哋成日都睇好多戲，可能會好慢，但慢工出細貨嘛，有啲寫緊嘅劇本都唔知寫到第幾稿了！」