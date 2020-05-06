【慾罷不能】Francesca跟班Haley被中途踢走　過度整容驚變膠面人

Netflix人氣真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）上架三星期至今長期霸佔電播排行榜頭5位，日前Netflix就宣布將在5月8日播出14位參賽者重聚特輯《Extra Hot: The Reunion》。繼Francesca同Harry宣布結婚後，似乎觀眾都很想知道中途被踢走的Haley近況如何，但因為在節目中惹人討厭的關係，Haley似乎的粉絲人數並沒有像Chloe和Francesca般激增，更被指過度整容成膠面人！

22歲的Haley來自佛羅里達州，主修經濟學系同時身為美國大學姐妹會（Sorority）的成員。她在節目中因喜歡Francesca的外表而成為對方的小跟班，兩人因Harry向兄弟們訛稱Francesca主動吻他而進行報復，並上映一場女女接吻戲，同大家攬炒齊齊損失金錢。後來因為人工智能主持人Lana認為Haley並沒有在節目中成長，加上態度傲慢囂張而被踢走。

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被踢走之後Haley繼續學業，更不時上載享受陽光與海灘的性感比堅尼照。Haley跟Francesca參與節目後成為好友，更堅持每天聯絡，但就不清楚她可有跟其他參賽者保持聯絡。不過最令觀眾關注的就是Haley的上圍明顯豐滿了很多，而五官跟節目中也有明顯分別，更被網民批評為「膠面人」。另外Haley參與節目後竟然被大學姐妹會Zeta Tau Alpha（ZTA）踢走，原因是Haley並沒有履行會員的責任。姐妹會的高級總監接受外國傳媒訪問時，直言ZTA是個很注重價值觀的組織：「令人失望的是Haley所經歷的（參與節目），與我們的教條價值觀不符。」雖然不知道Haley跟一班姐妹發生什麼事，但很大可能是反目收場。