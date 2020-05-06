Adele時隔4個月IG曬激瘦身材　網友大讚勵志：我仲有咩理由唔瘦

英國歌手Adele憑藉獨特的嗓音圈粉無數，唱片銷量總數超過1億張，成為史上最暢銷的歌手之一。5月5日，Adele迎來32歲牛一，久未露面的她今日（6日）在IG曬出近照，多謝大家的生日祝福。

相中的Adele身穿黑色泡泡袖連身裙，披散著金色長髮，身材均勻，較以往纖瘦了很多，簡直判若兩人。不過，可能由於太瘦的緣故，Adele的面部不如之前飽滿，笑起上來褶皺非常明顯，蘋果肌也有些奇怪，加之皮膚也黑了些，看上去沒有什麼精神，有些顯老。

她在配文中寫道：「多謝生日祝福，希望大家在這個瘋狂的時刻能保持安全與理智。我要多謝所有急救人員與工作人員，冒著生命危險使我們安全，你們是我們是真正的天使。」

去年12月尾Adele曾曬出聖誕裝扮，大騷半年減重19kg的成果，身材變得曲線有致，樣貌也更加精緻，驚艷眾人。時隔4個月，Adele首次在IG亮相，比數月前似乎又瘦了些，雖然網友大讚她非常勵志，感歎「我還有什麼理由瘦不下來」，但同時也有人表示認不出：「精氣神都瘦沒了」、「她還是有點肉肉的好看」、「可是臉瘦脫相了」，還有人指她越來越似美國45歲演員Sarah Paulson等。

其實無論肥瘦都好，最重要是身體健康，自己開心快樂！

有人指Adele越來越似美國45歲演員Sarah Paulson。（GettyImages）

Adele舊年聖誕節po出的照片已被粉絲發現瘦削不少。

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