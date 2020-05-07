俄羅斯靚女擁天使面孔健碩身形　愈操愈勁獲封「金剛Barbie」

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俄羅斯一向盛產美女，現年23歲的Julia Vins與一般的俄羅斯靚女一樣擁有精緻的天使面孔，不過熱愛健身的她練出猶如肌肉男的大隻身形，超乎想像的巨大反差令網友大嘆是真實版的「金剛Barbie」，男士們見到都自愧不如！

現年23歲的Julia Vins擁有如Barbie一樣精緻的樣貌。（IG@julia_vins）

Julia擁有天使面孔：

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濃眉大眼的Julia擁有如Barbie一樣精緻的樣貌，笑容甜美加上一頭長捲髮，完全就是典型的俄羅斯美少女。但自2011年開始接觸健身的Julia，肌肉相當發達，結實的手臂分分鐘粗過大腿，令不少網民驚嘆，更稱她為「天使與猛男的合體」，名副其實擁有天使面孔，魔鬼身材！

自2011年開始接觸健身的Julia，肌肉相當發達，結實的手臂令不少網民驚嘆，更封她為「金剛Barbie」！（IG@julia_vins）

超大隻身形令人驚嘆：

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Julia經常在IG Post出自己的健身照，她頸部以下的身材令人嘩然，因為她的肌肉實在大得誇張，超萌外表與健碩身形形成強烈對比，吸引超過96萬人關注，更被封為「金剛Barbie」。Julia現時是全球知名的健美靚女，更是一位舉重運動員，去年她在健身博覽會中舉起了重達165公斤的槓鈴，不但打破了她在過去所創下的舉重紀錄，更奪得青少年67公斤級的世界冠軍，相當犀利！

Julia是一位舉重運動員，去年更奪得青少年67公斤級的世界冠軍。（影片截圖）

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