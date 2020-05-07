【機智醫生生活】演員求逼真苦練夾band場面　認真程度港劇追唔上

韓國劇集一向出名製作認真，演員亦對每個細節要求極高，絕不會為了趕進度而馬虎帶過。曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都和金大明在人氣劇集《機智醫生生活》（슬기로운 의사생활）中飾演醫院五人幫經常在劇中夾band玩音樂，更在其中一集合奏難度極高的名曲《Canon》（卡農）。觀眾本以為五人幫的樂隊演出只是靠演技帶過，沒想到五位演員竟然花了好幾個月時間親自學習，務求為觀眾帶來100%真實的現場級水準演出，相當有誠意。

醫院五人幫在劇中合奏難度極高的名曲《Canon》，原來是100%真實的現場演出。（《機智醫生生活》劇照）

五位演員在劇中飾演從大學時代就認識的好朋友，即使成為醫生後依然不忘曾經的音樂夢而組成樂團，而劇中多場樂隊演奏的場面都是「真槍實彈」，其中難度最高的一場《Canon》戲份，則花了他們差不多四個月時間苦練。除了曹政奭本來擁有卓越的結他實力之外，柳演錫、鄭敬淏和金大明都分別有少許爵士鼓、結他和鋼琴的基礎，至於田美都則是為了這部劇由零開始學低音結他。

在拍攝前108日，製作組揭曉五位演員所需要表演的曲目。（曹政奭吧影片截圖）

他們完全不能相信將要演奏難度極高的名曲《Canon》。（曹政奭吧影片截圖）

在拍攝前108日，製作組揭曉五位演員所需要表演的曲目，雖然他們一開始不能置信製作組竟然開如此大的玩笑，就連結他高手曹政奭在練習時都多次崩潰，不過他們依然相當敬業，連月來堅持每星期合體練習，最終順利超額完成這個艱巨的挑戰，更能在鏡頭前感受到五人享受演奏的一面。

曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、田美都和金大明用了四個月練習。（曹政奭吧影片截圖）

網民大讚五位演員超敬業，不但每個細節都親自參與，亦很佩服他們的努力，可見韓國演員對製作的認真：「真的很帥氣」、「實在太有誠意了」、「很欣賞韓國演員對每個鏡頭、每句台詞的認真」、「短時間内練樂器真的很佩服」。《機智醫生生活》一班演員的用心演繹，令最新一集錄得全國12.008%的收視率，香港觀眾可在Netflix收看。

點擊觀看五位演員的苦練過程：

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點擊觀看醫院五人幫在劇中演奏名曲《Canon》的片段：

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