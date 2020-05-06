Blake Lively連續3年與Met Gala紅地氈撞色　回顧歷年零出錯造型

由紐約大都會博物館舉辦的年度慈善晚宴Met Gala，一直都是時尚界的盛事，更有「時尚界奧斯卡」之稱，每年都眾星雲集，但今年因為新冠肺炎的關係被迫無限延期，不但令不少時尚迷大感失望，不少紅地氈常客都感到可惜。一向都是時尚界寵兒的Blake Lively，日前在IG回顧自己近年出席Met Gala的造型照，意外發現自己的晚裝竟然連續3年同紅地氈撞色！

Blake Lively以Atelier Versace刺繡長裙亮相2018年的Met Gala，香檳色配深紅色拖尾意外與紅地氈撞色。（Getty Images）

Met Gala每年都會訂立一個主題，邀請時尚名人及明星根據主題盛裝打扮。不過今年因為疫情原因，宣布無限延期。除了有網民在網上發起Met Gala Challenge，Cosplay明星的浮誇造型之外，不少女星亦有回顧自己過往出席活動的造型。日前Blake在IG Post出自己在2016、2017、2018年出席Met Gala的靚相，並寫道：「當紅地氈襯上Blakes……」原來Blake連續三年的晚裝都剛好與紅地氈撞色，就連Gigi Hadid都搞笑留言：「所以妳需要提前多久告訴Anna（主辦人）要用什麼顏色的紅地氈？」

2017年Blake的金色配藍色羽毛拖尾造型又與紅地氈撞色。（Getty Imges）

點擊下圖回顧Blake出席Met Gala的造型：

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憑着大熱劇集《花邊教主》（Gossip Girl）而走紅的Blake，不但身形高䠷，而且在穿搭方面都好有品味，每次出席活動都成為全場焦點，更不時與老公Ryan Reynolds夫妻檔出場，大方放閃！

Blake不時與老公Ryan Reynolds一起出席活動，大方放閃！（Getty Images）