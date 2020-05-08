王敏德馬詩慧結婚28年　因一句說話心動：我覺得我們的孩子會很美

閃婚是否一定沒有好結果？今日爆出鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國的離婚消息，二人閃結閃離，短暫的婚姻令人唏噓，同日王敏德與太太馬詩慧慶祝結婚28周年，他們同樣是閃婚，相識7個月便走進婚姻，但至今仍然恩愛如昔。

王敏德和馬詩慧分別在自己的IG貼上結婚照片，慶祝結婚28周年。（IG圖片／michaelwong_mw）

王敏德與太太馬詩慧是圈中模範夫婦，王敏德今日在IG以英文寫下深情告白：「28年前，我與我生命中的至愛結婚，謝謝你一直照顧我們。」當日二人走在一起，原本不被看好，王敏德外貌俊朗，令人覺得似Playboy，不過馬詩慧仍獨排眾議，相識7個月便決心下嫁，結果證明，她選對了。

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一句說話令馬詩慧心動 7個月後奉子成婚

當年王敏德和馬詩慧還是寂寂無聞的模特兒，已為人妻的馬詩慧感到感情生活停滯不前，此時她遇上第一次行騷、才26歲的王敏德，對方對她一見鍾情，更忍不住向身邊的化妝師和髮型師大讚馬詩慧有型又性感。當時王敏德情不自禁地跟馬詩慧說：「我覺得我們的孩子會很美！」就是這句說話，觸動了馬詩慧，翌日竟主動向男方提出約會。二人開始交往，7個月後，懷有5個月身孕的馬詩慧與王敏德奉子成婚。

王敏德對馬詩慧一見鍾情，一句說話便俘虜對方的心。（IG圖片／janetma28）

當時沒有人看好這段婚姻，一來覺得二人感情基礎不深，結婚結得太草率，二來王敏德一副玩世不恭的外貌令人放心不下，但已經結過婚的馬詩慧，卻堅定地認為這個男人就是終生伴侶。可能因為她經歷過錯的人，錯的婚姻，才知道誰才是最適合的吧？

雖然二人對對方認識不深便決定結婚，但婚後憑藉愛和包容，一起建立一個幸福家庭，如今依然相愛。（IG圖片／janetma28）

婚姻像探戈：願意順對方脾性進退 維繫美滿婚姻

不過即使結婚那刻覺得適合，但長久的婚姻，需要兩人努力維繫。王敏德和馬詩慧沒有太深的了解和認識便攜手走進婚姻，但婚後願意學習與對方相處，才可以在結婚多年後，依然恩愛如昔。王敏德曾說過馬詩慧是一個硬頸的女人，但他願意做先讓步的一方，「試過數天沒有和她說話，但我想跟她聊天，所以我會先道歉」；不過也不是王敏德單方面付出，馬詩慧曾說過，要妥協、包容和遷就對方，不要對方單方面遷就，她從不管丈夫甚麼時間回家，給予大家各自的空間。

因為了解對方的脾氣，也願意為愛的人後退一步，像探戈一樣，貼著對方的心跳，順著另一半的脈動，迎來往送，讓對方覺得備受珍重，是維持婚姻美滿的金科玉律。

婚姻就像探戈一樣，貼緊對方的韻律，懂得對方的脾性，適時進退，迎來送往，才是維持美滿婚姻之道。（IG圖片／michaelwong_mw）