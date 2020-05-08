【妻子的浪漫旅行】第4季路透相曝光　呢對香港夫婦加盟！

內地夫妻真人騷節目《妻子的浪漫旅行》每一季都有邀請一對香港夫婦參與，包括陳小春與應采兒、張智霖與袁詠儀以及丁字高與楊千嬅。踏入第四季，雖然尚未官方宣布陣容，但日前有網友曝光節目錄製的路透相，依然有一對香港夫婦。

由曝光的相中看出，旅行團長依然是內地主持人謝娜，而男嘉賓由前三季的魏大勛換成了26歲男星金瀚，令網友倍感新鮮。

而今次的香港夫婦是張晉同蔡少芬（Ada），Ada身穿黑色背心與短褲，披著一件熒光黃外套，頭戴大型草帽，生完三胎不久的她身材恢復得相當好。

謝娜撓著Ada臂彎前行。最左為金瀚。（微博@愛追星的李二狗）

張晉與Ada近年參加過不少內地真人騷，憑藉直率、爽朗的性格圈粉無數，有時兩人的互動更令人笑爆肚皮，深受觀眾喜愛。而在去年《我最愛的女人們》中，張晉、Ada攜同張媽媽一齊參與節目，Ada也被大讚孝順、脾性好，而且綜藝感十足，因此觀眾也非常期待兩人在《妻子的浪漫旅行》中的表現。

Ada與張晉的幸福指數超高。（《我最愛的女人們》花絮）

節目其他三對夫婦分別是袁弘張歆藝、沙溢胡可、郎朗Gina，前兩者比較少合體上節目，而郎朗同Gina去年結婚不久便參加了真人騷《幸福三重奏》，向大家展示新婚生活，Gina盡顯溫柔、體貼、活潑的一面，而郎朗也非常細膩，很關心太太。而他們也是唯一一對沒有子女的夫婦。