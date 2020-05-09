關曉彤餐單曝光鍾愛吃芫荽生菜　網友：怪不得身材那麼好

內地女星關曉彤除了擁有出眾的外表之外，其苗條的好身材就最令人稱羨。每每出席大型活動的時候，所身穿的禮服都展示出其美好身段，實在令人好想知道她是如何維持這麼好的身材。而近日關曉彤就大方地公開了自己的飲食餐單，原來她一餐要吃好多蔬菜，綠色健康低脂肪的飲食餐單驚嚇不少網友，直言做女明星的確不容易。

關曉彤的好身材令人稱羨。（視覺中國）

從關曉彤在微博所拍攝的飲食影片中可見，她的日常飲食餐單少不了大量的蔬菜，而她就特別愛吃芫荽，用芫荽夾一塊肉再沾點醋就可以進食，另外還有用蔬菜包芫荽進食，當然單是這樣不足以飽肚，所以最重要的主食就是蔬菜三文治，裡面的配料有排骨肉﹑番茄﹑雞蛋，完全沒有其他醬汁搭配，因為她覺得醬汁是一種好肥的東西，所以單是如此吃法她已經覺得好幸福。

關曉彤好喜歡吃芫荽的。（影片截圖）

不少網友見到關曉彤吃蔬菜吃得如此開心都好佩服她，因為她總不能隨心所欲地大吃大喝，身為女明星要保持苗條身材果真不容易。另外，因為餐單曝光關係大家亦終於明白她身材瘦是有原因的。大家在微博紛紛留言：「怪不得人家身材那麼好」﹑「為了好身材真的拼了」等，果然女明星光鮮亮麗的外型背後是要付出不少代價。

原來這些蔬菜餐單是關曉彤的媽媽準備的，除了大量的蔬菜之外還有不同款式的菜，不過總體來看都是以低脂為主，難怪關曉彤身材可以保持得這麼好。

關曉彤的餐單離不開大量蔬菜。（關曉彤微博圖片）