【鬢邊不是海棠紅】黃曉明尹正做CP觀眾唔收貨　難出現爆紅現象

由黃曉明﹑尹正﹑佘詩曼主演的民國大劇《鬢邊不是海棠紅》日前開播，劇集口碑愈來愈好，更在知名影視劇平台「豆瓣」評分中獲得7.5分之高，可是劇集始終沒有到爆紅的程度，更難助雙男主角黃曉明與尹正提高人氣，其實好大原因是他們沒有CP感，難吸引年輕人或女性觀眾的青睞。

《鬢邊不是海棠紅》似乎未到爆紅。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

《鬢邊不是海棠紅》雖然有女主角佘詩曼，可是她只是襯托而已。因為該劇集是一部耽改劇（Boys'Love，簡稱BL），主要是講述商細蕊（尹正飾）﹑程鳳台（黃曉明飾）因戲曲結緣相知﹑相敬﹑並肩前行砥礪抗爭的故事。而佘詩曼飾演的女主角范湘兒就是程鳳台的妻子，對丈夫非常好且在他身邊全力支持他的事業與理念，不過就曾因為丈夫與商細蕊走得太近的關係，而有些小吃醋。

而劇集為了能夠得到審批的播出資格，當然不會明目張膽地將商細蕊﹑程鳳台塑造成相愛的一對，在這一點上劇本作出了改動，寫成他們是非常要好的知己，不過劇中他們二人的曖昧成份頗多。

佘詩曼在劇中是黃曉明的妻子。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

作為耽改劇黃曉明與尹正未能跟隨同是BL劇的《陳情令》腳步，沒有出現主演該劇的肖戰﹑王一博紅遍大江南北的現象，其實好大原因是他們CP感不足。作為BL劇CP感的確佔最大因素，只要雙男主CP感夠強的話就非常容易帶觀眾入戲，如此一來觀眾就相信劇情的存在，相信這個故事是真的。

而黃曉明與尹正難給予觀眾CP感覺，或許是因為與他們年齡﹑顏值有關，作為BL劇觀眾當然要看小鮮肉顏值﹑身材等等，繼而享受他們談情說愛的情節，無疑為視覺提供了良好的畫面。然而，這一種BL劇會令觀眾得到一些幻想，特別是對於「腐女」的女性觀眾來說，滿足了她們對「性」﹑「戀愛」的特別想法，使她們在收看BL劇時能帶來快感，打破了傳統的禁忌。試問誰會想收看兩位中年大叔搞曖昧呢？

《陳情令》令肖戰﹑王一博走紅。（《陳情令》微博圖片）

另外，尹正的顏值亦是一大敗筆，在劇中他飾演京戲男旦，不時要以女裝示人，當然化上了京劇女裝的他非常漂亮，行為舉止可以比女人更女人。可是一旦回復男子裝束，他的顏值似乎不在線上，臉上有些許浮腫顯老，更被廣大網友嘲笑「胖」，與原著角色的形象似乎大不同。因為在原著小說中曾形容商細蕊為「就是沉靜清秀的少年。落了霜的新柳兒一般清俊靈秀。」是一位身材瘦削的少年，可是尹正就…而且小說中商細蕊人物設定為18歲，可是尹正已經33歲了，所以在這一點上亦難以令喜愛這本小說的觀眾入戲。

尹正被網友嘲笑「肥」。（《鬢邊不是海棠紅》微博圖片）

雖然《鬢邊不是海棠紅》製作出色，無論在梳化服道具還是畫面調色上都做到極為細緻，弘揚了京劇文化，是一部好用心的製作。而且演員們的演技都在線上，特別是女主角佘詩曼詮釋的東北女子范湘兒具有霸氣，尖酸得頗真實又不油膩獲得許多網友大讚。可是劇集題材設在三十年代的民國﹑加上雙男主CP感不足等，似乎不合時下年輕觀眾的口味，畢竟京劇這回事好難令人有共鳴感。

總括而言，拍攝耽改劇成功與否最大因素都在演員身上，《陳情令》﹑《上癮》﹑《鎮魂》就是最佳例子。

劇集有7.5分高。（豆瓣截圖）