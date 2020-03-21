【鬢邊不是海棠紅】黃曉明搣甩「油膩」感　佘詩曼超班演技搶戲

由黃曉明、佘詩曼、尹正主演的民國大戲《鬢邊不是海棠紅》承繼內地宮廷劇《延禧攻略》的熱度，在開拍時已經備受關注。新劇終於在昨晚（20日）正式首播，劇集改編自同名小說，講述民國時期梨園新魁商細蕊（尹正飾）和富商程鳳台（黃曉明飾）因戲結緣的淒美故事。除了兩位男主角之外，再度出演內地劇集的佘詩曼亦是焦點之一，劇集播出後掀起網民熱議！

劇集講述民國時期梨園新魁商細蕊（尹正飾）和富商程鳳台（黃曉明飾）因戲結緣的淒美故事。（劇照）

《延禧攻略》製作班底操刀傳承京劇文化

由于正出品的《延禧攻略》好評如潮，尤其是服裝造型及色調都大獲好評。劇中的很多道具及頭飾都是從民間搜集而來，服裝的蘇繡也是找了一批繡娘手工製作，相當花心思。而《鬢》播出後不少觀眾都大讚有電影質感，服裝造型同美術指導依然是《延》的宋曉濤同欒賀鑫，製作團隊從蘇州和杭州製作了一百多套戲曲服裝，而且全部手繡，每一件服裝道具的選擇同搭配，都很細緻講究。而劇組在場景設計上很用心，當中戲台水雲樓的設計參考了北京胡同的建築風格，而程府則是舊時王府的縮影。此外，新劇以近年少有的戲曲為題材，劇組更力邀著名京劇表演藝術家畢谷雲擔任戲曲顧問，以及當代京劇名旦尹俊和牟元笛全程指導，絕對落重本。

劇集由《延禧攻略》製作班底操刀，在服裝造型上花足心思。（微博@鬢邊不是海棠紅官微）

劇中的場景亦很講究。（劇照）

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佘詩曼顛覆奸妃形象做溫柔小女人

與《延禧攻略》中的嫻妃不同，阿佘今次的角色一改之前的盛氣凌人，民國女子扮相溫婉知性。飾演程鳳台妻子范湘兒的阿佘，以超減齡齊瀏海造型出場，再加上低調大氣的旗袍造型，令人驚艷！這位「二奶奶」一方面將家中事務打理得妥妥當當，賢慧體貼，但面對着老公又會展現出東北女人坦白豪爽的一面，她會呷醋、會怪責老公同人打交衝動、會撒嬌說自己倒貼嫁妝，阿佘將這個角色不同的兩面都完美呈現，與黃曉明親熱嬉戲的幾場戲表情都恰到好處。

佘詩曼今次的角色一改在《延禧攻略》中嫻妃的盛氣凌人，飾演溫柔小女人，更會對老公撒嬌扁嘴，完全無違和感！（影片截圖）

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黃曉明洗脫「油膩」感 尹正造型敗在太肥

去年黃曉明在內地綜藝節目《中餐廳》中因為各種「霸道總裁式」的金句，一度被網民成為「油膩教教主」。不過今次黃曉明在劇中的民國西裝造型令人回想起他在《新上海灘》中飾演的許文強，有型有款。而在台詞及表演方面，電影學院出身的他自然有功底，與尹正相比明顯節奏把控得更好。至於飾演一代名伶商細蕊的尹正，雖然當初被譽為可以同張國榮在電影《霸王別姬》中的程蝶衣媲美，但事實上相差甚遠。他在劇中的京劇扮相尚算可以，但脫下戲服後就完全暴露缺點，臉圓、眼腫又不夠嫵媚。原本不少觀眾都對這部《霸王別姬》劇集版十分期待，但最後貨不對版引來不少人不滿，甚至吐槽尹正整個感覺太慈祥，似阿婆多過絕世名伶。

黃曉明在劇中的民國西裝造型有型有款。（劇照）

尹正被網民吐槽臉圓、眼腫，整個感覺太慈祥，似阿婆多過絕世名伶。（影片截圖）

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劇集播出後掀起網民熱議，當中觀眾一致認同製作、畫面、造型值得大讚，但就目前播出的劇情來看，還是有點過於平淡，角色之間的張力不夠，主線模糊，對話節奏感偏慢，沒有太大的矛盾突出。而最重要的是，劇集以京劇為主，但偏偏在京劇方面太薄弱，一到關鍵位就切換到背景音樂，甚至連完整的選段都沒有。此外唱戲的水平似乎也不太夠，雖然行頭造型都落足本，但如果始終未能將京劇這種國粹表現出來，實在是有點強差人意。

劇集以京劇為主，但並不突出，連完整的選段都沒有。（影片截圖）