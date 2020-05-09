【誰是被害者】男配角演蠱惑仔13年　申紓困資金唔自卑：真的需要

Netflix自家製懸疑推理劇集《誰是被害者》四月底甫上架就登上港台熱門排行榜第一位，故事講述鑑識官方毅任（張孝全飾）在調查一宗命案的過程中，發現命案的其中一項關鍵證物涉及失聯的女兒。近日新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，各地的影視圈都面臨停擺，在劇中飾演刑警小廖的張再興日前接受訪問，談到不少戲延期開拍，生計受影響，唯有向政府申請急難紓困資金3萬元（約7500港元），他對此直認不諱：「這不用隱瞞，我不偷不搶，就真的需要。」

張再興（右）在《誰是被害者》中終於擺脫蠱惑仔的身份，化身刑警跟在王識賢身邊查案 。（劇照）

現年34歲的張再興14歲時開始跟兄弟鬼混、離家出走、走堂、打架鬧事，紋身佈滿全身，前後數不清出入過多少次感化院、也在少年監獄蹲過一年：「感化院很像夏令營，有吃有住還可以交朋友，監獄就辛苦了點。」直到後來遇上恩師安哲毅帶他踏入電影圈，他的命運才得以改變。現時出道13年的他已經演過逾50部作品，大概是因為外形較粗獷野性，九成角色都是演流氓或黑社會，但他沒有介意，一步一腳印踏實地證明自己的演技，2011年憑《覺悟的腳步》奪得金穗獎最佳男主角、2016年憑《給愛麗絲 Für Elise》奪得西班牙馬德里電影節最佳演員獎、2018年憑《角頭2：王者再起》獲金馬獎最佳新演員提名。

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娛樂圈一貫予人光鮮亮麗的印象，活在鎂光燈下、收入可觀，張再興卻沒有這些光環，他認為自己是務實的人，沒有工作也不會為了面子而假裝忙碌，只因說一個謊，就要圓一個謊。大概是在貧窮家庭長大的緣故，他憶起從前三餐溫飽就已經不錯了，他亦因此從小養成了節儉的好習慣，平日在劇組吃不完的便當會帶走，隔天當午餐，或帶去給露宿者。身在娛樂圈，卻活得比其他人樸素：「堅持自己想法，不要跟別人比，沒有做對不起別人的事最重要。」