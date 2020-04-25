【慾罷不能】火辣Francesca戀上嫩男Harry　戲假情真人氣狂飆七倍

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）有情慾版《愛情公寓》之稱，節目邀請了10位外貌與身材都不俗的約炮專家到海灘度假村參與「禁慾之旅」，成功「禁慾」的話就能平分10萬美元的獎金（約77萬港元）。《慾罷不能》在上架後成功掀起全城熱話，連帶一眾參加者人氣急速攀升，英國辣模Chloe Veitch的追蹤人數已逾70萬，但當中最具話題性的一對就不得不提人氣女王Francesca Farago與澳洲嫩男Harry Jowsey。

Francesca和Harry這對情侶在節目中受盡考驗，更因此修成正果變成真情侶！（Instagram／＠francescafarago）

Francesca和Harry這對情侶在節目中可謂受盡考驗，從一開始就已經看中對方，到因為一個吻導致3,000美元（約2.1萬港元）罰款，Harry將責任推予Francesca，令Francesca生氣得不惜與另一名女參賽者Haley接吻「復仇」；後來又搭上Kelz，並與他全裸共浴，經過種種風波才發現自己還是最喜歡Harry。好不容易安分下來，透過性愛確定二人關係，新加入的男嘉賓Kori對身材曼妙的Francesca產生「性趣」並邀她約會，Francesca赴約令Harry膽顫心驚，並已經說定「離場宣言」，幸好Francesca通過考驗，二人回歸甜蜜模式。節目播出後，Francesca於周四（23日）貼出二人合照，力證在節目後仍然打得火熱。

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雖然有觀眾質疑此舉只是為了延續節目效果，幫助二人的人氣更上一層樓；為了粉碎觀眾的疑心，Francesca與Harry就先後在個人IG貼上二人上山下海約會、見家長等日常拍拖的片段，又瘋狂留言示愛，Harry仲話自己差Netflix一句多謝，又叫Francesca「Have my children」，實行以放閃令觀眾信服。二人人氣瘋狂飆升，Francesca的粉絲在節目受訪時還是31萬，現已上升七倍至222萬（10倍也應該是這一、兩天內的事）；Harry的粉絲亦已逾170萬，二人可謂節目的最大贏家！

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