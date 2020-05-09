【愛回家】熊心如舊情人朱天梯回歸　現實中一樣係「浪子回頭」

無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》今晚（09/5）一集（第871集）講到，李莫仇（張詩欣飾）終於朱凌凌（吳偉豪飾）的爸爸朱展（陳嘉輝飾）碰面，不過就未能獲得這位「未來爸爸」的歡心，最後李莫仇更設計陷害朱展，因而間接令朱凌凌和爸爸朱展的和好。在劇集的片尾，更提到朱展的另一位兒子朱天梯（梁証嘉飾）的回歸。

朱天梯回歸！（《愛·回家之開心速遞》截圖）

其實朱天梯就是朱展的二兒子，同時也是劇中的資深大律師，為人風流對女性從來都是來者不拒。在第620集更成為了成為熊心如（蘇韻姿飾）的暗戀對象並發生關係，可惜後來就拒絕了她的愛意，在第661集，劇情就交代他要前往美國進行打官司而離開劇組。

李莫仇（張詩欣飾）依舊十分喜歡朱凌凌（吳偉豪飾）。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

梁証嘉其實是經由2006年第20期無綫電視藝員訓練班而入行，早前只飾演路人甲角色的他，憑着俊朗外表和演技，很快就獲得機會。在2008年參演了由歐陽震華及鄧萃雯領銜主演的《尖子攻略》，翌年又參演了《巾幗梟雄》飾演蔣家三少蔣必武，其後在《天與地》更飾演少年版的鄭振軒。不過拍攝完《天與地》之後，他的事業就出現了空窗期，所以他才決定北上拍劇。後來2018年才加入《愛·回家之開心速遞》飾演朱天梯（TT）。

梁証嘉在中國內地劇《神龍法師》中飾演一位霸道的闊少。（網上圖片）