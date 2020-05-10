【慾罷不能】網民批雙唇似「孖潤腸」　Francesca認5年前開始整容

Netflix真人騷《慾罷不能》（Too Hot to Handle）上架一個月至今仍穩佔該平台的點播排行榜首十位，由於節目是去年拍攝完畢，Netflix特別於日前（8/5）加推特輯《Extra Hot: The Reunion》讓14位參賽者重聚交代近況和玩遊戲。而早前宣布會結婚的Francesca Farago和Harry Jowsey除了在節目中隔着螢幕打情罵俏，Harry更公開向Francesca求婚！

Netflix特別推出特輯《Extra Hot: The Reunion》讓14位參賽者重聚交代近況和玩遊戲。（影片截圖）

旁白Desiree Burch跟現正分隔兩地隔離的Francesca和Harry回顧兩人在節目中的火辣互動，提到兩人的戀情終於開花結果的時候，Harry突然拿着藍色的戒指糖跪在地上向Francesca求婚，並緊張地說：「我不懂怎麼說，我全身發抖，我應該先排練一次。我只想說，你徹底改變了我的人生，我非常愛你，亦很期待跟你一起直到永遠。」而Francesca就立即笑言答應，場面Sweet到爆！

雖然兩人的甜蜜互動閃盲了觀眾，不過大家的焦點卻落在Francesca的樣貌跟節目中有很大分別，更懷疑她再度整容令面部異常地繃緊，還有雙唇似乎過度豐滿。其實自節目播出後，有大批網民已經熱烈討論到底Francesca可有整容，皆因她的樣貌及胸部都非常不自然。直至最近有認識Francesca的網民開設了IG帳戶上載多張Francesca整容前的舊照，Francesca才在YouTube頻道拍片承認整容及背後的原因。

Francesca在片段中透露自己三年前在泰國曼谷隆胸，當時她跟好友Erica去當地旅遊，並發現價錢比美國便宜，故兩人立即做隆胸手術。此外，自己經常打botox和豐唇來Keep住「靚樣」，更曾經整下巴，笑言因為自己有「屁股下巴」（Bum chin），所以在豐唇的時候醫師問她可有興趣順手整下巴：「我的下巴經常被人取笑，我認為如果你因沒有安全感而想遮蓋它，就直接去做吧！」談到大Botox，Francesca直言：「我已經26歲，我不想有鄒紋！」

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另外當Francesca同Harry愛得高調的時候，兩人在特輯中表示在節目拍攝完畢後交往幾個月後決定分手，而Harry更在分手後跟另一參賽者Madison Wyborny低調拍拖幾個月。有外國傳媒爆出去年8月Madison到澳洲探Harry的時候，竟然捉到Harry跟其他女生調情，令兩人鬧得非常不愉快，最後Harry更趁女方去廁所的時候將她留在酒吧，並回到酒店要求立即分手及取消去年年尾原本一齊外遊的行程。然而，Harry在特輯中直言在一次喝醉後傳短訊給Francesca才令兩人愛火重燃。

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