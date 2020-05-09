《The King》李敏鎬身價高過發哥偉仔　拍一集韓劇穩袋一億韓元

「長腿Oppa」李敏鎬最近以《The King：永遠的君主》回歸熒幕，他帥出新高度的皇帝造型，每集都震撼不少女劇迷！在劇中李敏鎬擁有華麗皇宮，數之不盡的財產，而現實中作為韓流明星的他，其身價也同樣是皇族級，確保每集韓劇穩袋一億韓元（約63.7萬港元）。

李敏鎬近日出演《The King：永遠的君主》後又再成為話題。（劇照）

根據韓國行內人士透露，自李敏鎬演出《花樣男子》、《城市獵人》和《繼承者們》等韓劇後累積大量人氣外，同時亦奠定了他在韓劇界的地位。儘管李敏鎬不是片酬最高的男演員，可是現時他每集的片酬已高達在一億韓元上。以一套韓劇以16集計算的話，李敏鎬每套作品已穩袋少16億韓元（約1,200萬港元），吸金力相當強。

李敏鎬在內地出鏡15分鐘，就已賺足9億韓元！（CCTV1截圖）

按圖回顧李敏鎬出道以來的韓劇作品：

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此外，李敏鎬現時亦是代言廣告身價最高的男演員之一，有傳已超過100億韓元（約6,400萬港元），對比內地網站公布周潤發和梁朝偉的3,000萬人民幣身價還要高。除了在韓國的吸金力強外，在內地擁有高人氣的李敏鎬，有傳他現時單是在內地出鏡15分鐘，就已賺足9億韓元（約570萬港元）。

李敏鎬的廣告代言遍佈全球，吸金力十足。（OSIM）

點撃睇李敏鎬部份代言：

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雖然李敏鎬年紀輕輕就爆紅，30歲未夠就在江南區買豪宅，可是他卻非常謙虛。李敏鎬曾在一訪問中講過，演員是資本主義的商品，得到10億報酬的話，他就要向他人證明自己值10億的本事和資格。李敏鎬亦明白「身價高不等於人氣高」的道理，表示自己每次都必定會盡好本分。李敏鎬成熟謙虛的想法，難怪能夠一直保持他的地位及人氣。

雖然身價高，可是李敏鎬卻謙虛又踏實。（劇照）

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