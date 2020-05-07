【The King】一覽李敏鎬劇中造型　Gucci、Berluti襯出時尚界君主

李敏鎬的新劇《The King：永遠的君主》讓觀眾足足期待了四年，終於看到長腿男神回歸，相信劇集會再度掀起熱潮。然而在追劇的同時，不如看看李敏鎬的衣著風格，感受他的時尚魅力。

先說說李敏鎬在《The King：永遠的君主》的劇中造型，由於他飾演皇帝，在之前釋出的劇照可見李敏鎬帥氣的君主造型，騎著白馬穿上黑色絨面的雙排鈕外套，加上衣領的金線雕花圖案，散發出貴族氣質，猶如一個白馬王子，充滿王者氣派。據知這套充滿貴族氣質的戲服是韓國著名品牌Kimseoryong為李敏鎬量身訂做。

李敏鎬真不愧是大眾心中的「王子」，在劇集以外出席記者會時，也穿上全白造型現身。白色西裝外套配搭純白高領，完全駕馭到單一色調的穿著，這個全白上衣造型也是出自品牌Kimseoryong。

當他回到現代拍攝訪問片段時，李敏鎬回復斯文氣質的西裝造型，由於他的身型高眺，相當適合穿上西裝，即使是黑色西裝也顯得時尚，不會衣不稱身。再穿上Berluti Spring 2020的男裝系列，塗鴉恤衫為西裝外套昇華至另一時尚層次。

之前去參與男裝周時，李敏鎬也穿上一身Berluti黑色西裝，內搭T-Shirt展現休閒的帥氣風格。

隨意一點的，可以像李敏鎬以西裝外套配杏色低領針織衣服，在時尚隨性的造型中散發出不經意的性感。仔細一看，他的西裝外套具有不少細節位，在直間圖案以紅白虛線點綴，令這個造型更加突出。重點是由西裝到內配杏色針織，全是Gucci的設計，西裝外套正是Fall Winter 2019系列。

在另一場記者會上，李敏鎬身穿的FENDI春夏20系列設計夾克由品牌精巧工藝打造，以獨特織法勾勒如花園窗紋般的細節在夾克表面，在細節中展現FENDI 奢華迷人的時裝風采。

李敏鎬身穿的FENDI春夏20系列設計夾克由品牌精巧工藝打造，以獨特織法勾勒如花園窗紋般的細節在夾克表面，在細節中展現FENDI 奢華迷人的時裝風采。（IG@leeminho_mino）

他偶爾也會穿上較成熟的搭配，好像西裝外套再配恤衫，以湖水藍和粉藍色對比出層次感，點綴了較為正經的造型，上班族可以參考。

他偶爾也會穿上較成熟的搭配，好像西裝外套再配恤衫，以湖水藍和粉藍色對比出層次感，點綴了較為正經的造型，上班族可以參考。（《The King：永遠的君主》劇照）

然而李敏鎬的私服其實隨性又以舒適度為主，而且長腿歐爸這個稱呼的確是名符其實，因為他特別喜歡穿上短褲，而每件也是潮牌，好像他的機場時尚正是品牌 FEAR OF GOD聯乘Nike的春夏灰色衛衣配短褲，並穿上FEAR OF GOD x NIKE 2019SS Air Skylon II / White的球鞋，帶點街頭風格，突顯出他的身高，又散發出一種慵懶感，果然擁有這個身高已經可做到時尚王者。

他的機場時尚正是品牌 FEAR OF GOD聯乘Nike的春夏灰色衛衣配短褲，並穿上FEAR OF GOD x NIKE 2019SS Air Skylon II / White的球鞋（IG@actorleeminho）

走在巴黎街頭也是穿上FEAR OF GOD 聯乘Nike的另一款灰色衛衣。

走在巴黎街頭也是穿上FEAR OF GOD 聯乘Nike的另一款灰色衛衣。（IG@actorleeminho）

穿上悠閒的黑色上衣佩戴著B＆O黑色的藍芽耳機，時尚地享受生活。

穿上悠閒的黑色上衣佩戴著B＆O黑色的藍芽耳機，時尚地享受生活。（IG@leeminho）

除了短褲衛衣造型外，李敏鎬私下也喜歡穿上襯衫，簡單的黑色開襟襯衫，一改襯衫等於斯文的科版形象，他穿起開襟襯衫反而盡顯性感。

除了短褲衛衣造型外，李敏鎬私下也喜歡穿上襯衫，簡單的黑色開襟襯衫，一改襯衫等於斯文的科版形象，他穿起開襟襯衫反而盡顯性感。（IG@leeminho）

中性時尚是近年大趨勢，以往認為是女性的色調，其實男性也能駕馭，正如這種薰衣草紫色，穿在李敏鎬身上散發出一種男性美。

中性時尚是近年大趨勢，以往認為是女性的色調，其實男性也能駕馭，正如這種薰衣草紫色，穿在李敏鎬身上散發出一種男性美。（IG@actorleeminho）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：打開男神李敏鎬的衣櫥！ 一覽時尚界君主如何駕馭GUCCI、FENDI與Berluti散發魅力】