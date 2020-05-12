【權力遊戲】「魔山」舉501公斤啞鈴打入健力士　成地表最強男人

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HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）深受劇迷歡迎，雖然劇集8季已經播完，但劇中演員都因而紅遍全球。除了「龍母」Emilia Clarke和「Jon Snow」Kit Harington之外，在劇中飾演「魔山」（Gregor「 The Mountain」 Clegane）的Hafthor Björnsson都因為舉重而大受關注。

Hafthor Björnsson在劇中幾乎打不死，在現實生活中都是健身超強代表。在去年拍攝完《權力遊戲》後，Björnsson繼續他的健身生涯，更在5月初在冰島舉辦的「Thor's Power Gym」活動打破紀錄，成功創下舉起501公斤（1,104.52磅）的紀錄，打入了健力士世界記錄之餘，更成為全世界最強的男人！

點擊下圖看更多Hafthor Björnsson的照片：

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另外，除了舉重Hafthor Björnsson與太太Kelsey Henson的身高差亦成為網民關注的話題。Björnsson身高2米05，但太太只有1米57，雖然Henson都有跟老公一齊健身，亦擁有健美身形，但站在Björnsson旁卻異常地小鳥依人，成為最強身高反差萌。

點擊下圖看更多兩人的照片：

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