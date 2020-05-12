【夫妻的世界】金喜愛拍跳海自殺戲險出意外　與李茂生被大浪捲走

由金喜愛、朴海俊和韓素希主演的熱播韓劇《夫妻的世界》，將於本週迎來大結局，相信劇迷都等得非常心急。講到上集（14集）焦點的一幕，可說是金喜愛跳海自殺的場面，不用替身的金喜愛及李茂生原來更差點發生意外。

第14集講到金喜愛被兒子討厭後，她決意離開高山並辭去醫院的工作。走到海灘的她一時想不開，赤腳向着大海走並試圖了結自己的生命。幸好此時李茂生及時發現金喜愛，二話不說跑到大海中拯救了她。單看《夫妻的世界》中的畫面，其實已見到當時海浪非常大，金喜愛半身進入大海時已被大浪捲入水中，相當驚險。

金喜愛跳海自殺的一幕，成為第14集的焦點之一。（黃Viu煲劇平台截圖）

幸好當時李茂生及時發現金喜愛。（黃Viu煲劇平台截圖）

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日前就有衝浪學校相關人員公開當天拍攝的現場照，他講到金喜愛和李茂生都沒有用替身親身上陣，可是二人同時因大浪被捲入水中，並漂到離岸較遠的地方。幸好當時專業救生員立即下海救人，金喜愛和李茂生才沒有發生意外。而有份參與拍攝的救生員也大讚二人敬業又專業。

衝浪學校相關人員公開當天拍攝的現場照。（網上圖片）

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