【夫妻的世界】劇迷猜測結局走勢　金喜愛享受與朴海俊翻撻偷食？

韓劇《夫妻的世界》熱播，三位主演金喜愛、朴海俊和韓素希演技大爆發，因此而人氣急升。劇集只餘下4集，相信劇迷都非常期待這個三角關係的下場。由於《夫妻的世界》改編自英國電視劇《Doctor Foster》，所以劇迷都腦洞大開猜測各個可能性。

第12集《夫妻的世界》可說是一大轉捩點，當金喜愛和朴海俊互相指責是殺人兇手後，金喜愛想着不要讓兒子負上「殺人犯兒子」的罪名，主動替朴海俊洗脫嫌疑。二人其後攤牌，雖然之間充滿憎恨，但其實似乎大家都餘情未了，重點已死的愛火，另一邊朴海俊與小三韓素希的關亦正走向破裂。

《夫妻的世界》可算是高度還原《Doctor Foster》。（BBC）

點撃睇《夫妻的世界》、《Doctor Foster》三大分別：

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由第一集開始，《夫妻的世界》對原著的還原度算是相當高，包括三位主角的人設，以及暫時三人的下場都幾乎一樣。原著結局中的正室為報仇而重新勾引前夫，她拍下證據，成功破壞前夫與小三的感情。最終對感情心灰意冷的小三，帶着女兒遠走高飛，男主角亦因被所有人拋棄而嘗試選擇極端的手法了結生命，算是相當正路的結局。

上集金喜愛和朴海俊激情擁吻，實在是一大反轉！（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖重溫金喜愛、朴海俊激吻場面！

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不過由於《夫妻的世界》由第12集開始的發展已開始有差別，加上要保持劇情的新鮮感，所以劇迷猜測韓版有全新結局的機會相當大！上集金喜愛和朴海俊激吻發生性關係後，男方問女方「要不要我回來？」，可是當時金喜愛拒絕了他，可見金喜愛似乎不想公開彼此的感情。於是有網民猜測，金喜愛其實都非常享受出軌的快感，因此她慢慢放下她安份守己的面具，與朴海俊開始一段沒有責任的肉體關係。

有劇迷猜測金喜愛或會黑化，反變成韓素希及朴海俊之間的小三。（劇照）

另一邊亦有劇迷講到，金喜愛和朴海俊之間最大的關鍵是二人的兒子，見到兒子因父母離婚而性情大變，學校生活亦不愉快，金喜愛或者會原諒朴海俊出軌，嘗試把生活回復正常。劇迷分析金喜愛替朴海俊解圍，不肯搬離傷心地等，都是為了兒子著想，所以比起自己的感情，兒子必定是放在第一位。加上二人間雖然充滿憎恨，但老夫老妻的愛情早就變成親情，變成不能輕易放下的感情。

相信金喜愛和朴海俊兒子，將會成為二人關係改變的最大關鍵。（劇照）

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當然以上都是劇迷的猜測，真正的結局還是要等待播出。《夫妻的世界》已連續6星期佔據電視劇話題度的第一名，收視節節上升的情況下，相信餘下4集的收視亦會再上一層樓，劇集記得要緊貼《黃Viu煲劇平台》的播出。

究竟金喜愛、朴海俊和韓素希三人會迎來一個怎樣的大結局呢？（劇照）

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